NBA》活塞一哥拉尾盤突破僵局！老鷹3人得分破20還是輸球

〔體育中心／綜合報導〕今日活塞對上老鷹的比賽，雙方比數僵持不下，直到進入最後階段，活塞靠著一哥坎寧安（Cade Cunningham）跳出來突破僵局，幫助球隊最終以99：98險勝陣中多達3人得分破20分的老鷹，近17場只吞了1敗。

雙方本場比分互相緊咬，上半場的分差最多只有5分，第3節活塞靠著5成的命中率以及5罰全進，帶著領先優勢進入第4節。

活塞在決勝節一開始仍持續領先，但老鷹在亞歷山大沃克（Nickeil Alexander-Walker）、強森（Jalen Johnson）與丹尼爾斯（Dyson Daniels）的帶領下逆轉比分，雖然隨後活塞連拿9分再度要回優勢，但老鷹連續兩記三分外線又打回原點。

然而進入最後讀秒階段，活塞一哥坎寧安跳了出來，靠著接連的跳投與上籃再度領先並拉開分差，即便最後亞歷山大沃克只剩2秒時外線命中，但勝利最終還是由主隊活塞收走。

杜蘭（Jalen Duren）砍21分11籃板為全隊最高，坎寧安緊隨其後進帳18分，其中8分是在最後的3分21秒內得到的，板凳出發的霍蘭德（Ronald Holland II）與雷佛特（Caris LeVert）分別拿下17分與14分。

老鷹部分，團隊本場有3人得分突破20分，其中強森29分為全場最高，外帶13籃板7助攻，亞歷山大沃克挹注26分，奧康古（Onyeka Okongwu）同時也繳出20分的表現。

