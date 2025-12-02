NBA》快艇遭熱火24顆三分射爆 開季僅5勝16敗排西部倒數第二

快艇輸球。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯快艇今天作客邁阿密熱火，全隊一度落後多達38分，最後以123比140輸球。熱火全場投進24顆三分球追平隊史最多紀錄，同時這也是熱火隊本季第5次單場得分超過140分。

此戰第二節剩下6分36秒時，快艇還以46比44領先，未料熱火打出一波30比2攻勢，熱火在這段期間12投9中，反觀快艇11投全落空。曾效力快艇隊4個賽季、本季轉戰熱火的鮑威爾（Norman Powell），他在這段期間獨拿11分。上半場打玩快艇以56比76落後。

第三節熱火連續投進3顆三分球後，讓快艇落後多達29分，快艇果斷把先發5人陣容全換掉。雖然第四節快艇靠當家球星雷納德（Kawhi Leonard）單節19分，在最後剩下2分鐘時追至12分差，但熱火隊回敬一波9比0攻勢鎖定勝利。

鮑威爾全場拿到30分是熱火全隊最多，包含投進6顆三分球。中鋒艾德巴約（Bam Adebayo）貢獻27分，包含投進5顆三分球，另抓14顆籃板。「英雄哥」赫爾羅（Tyler Herro）、威金斯（Andrew Wiggins）各拿22分，D.米契爾（Davion Mitchell）16分、傳12次助攻。

快艇以雷納德36分最佳，中鋒祖巴克（Ivica Zubac）16分13籃板。哈登（James Harden）全場6投2中，拿到11分，另發生5次失誤。快艇吞下5連敗，開季戰績僅5勝16敗排西部倒數第二。

