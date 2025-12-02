自由電子報
路跑》PUMA NIGHT RUN 螢光夜跑3/28登場 即將開放報名

2025/12/02 11:46

2026 PUMA NIGHT RUN 螢光夜跑。（享動行銷提供）2026 PUMA NIGHT RUN 螢光夜跑。（享動行銷提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕全球運動領導品牌 PUMA 推出年度指標賽事「2026 PUMA NIGHT RUN 螢光夜跑」，將於2026年3月28日（六）在 台北大佳河濱公園盛大登場，以「突破舒適圈 GOWILD」為主題，打造更沉浸、更具娛樂化的夜跑體驗，號召所有跑者一起跑進全新境界。本屆賽事規劃21K、10K、5K三大組別，總計12,000位名額，並於2025年12月4日（星期四）中午 12:00 整開放網路報名，額滿截止。【報名網址：https://bao-ming.com/puma-nightrun

2026 PUMA 螢光夜跑為跑者們帶來三大全新活動亮點，帶來更沉浸、更具娛樂性的路跑體驗。今年首度邀請 The DoDo Men 成員 Ian 擔任活動大使，領軍「The DoDo Men Run 5K 嘟嘟夜跑組」，以輕鬆、趣味、零門檻的方式，陪伴新手跑者一起跨出第一步；PUMA 也與 The DoDo Men 團隊共同打造 限量聯名跑步商品，以機能與造型雙強化，為跑者帶來更具態度的夜跑裝備；本屆賽事同步首度進駐「螢光潮流美食市集」，結合主題美食與舞台螢光派對，讓跑者從報到、開跑到完賽，都能沉浸在一場完整的潮流夜生活與派對氛圍。

本屆賽事最大亮點之一，就是邀約全新活動大使_人氣創作者 The DoDo Men 成員 Ian 擔任鳴槍及領跑嘉賓，更為嘟粉們特別推出限額 1,000 名的 「The DoDo Men Run 5K 嘟嘟夜跑組」，此組別的跑者可在 Ian 的領跑下近距離同行、沿途擊掌互動，留下獨家跑步回憶，若 5 人以上團報「The DoDo Men Run 嘟嘟夜跑組」，還可再抽限量 PUMA The DoDo Men 聯名跑步功能背心（市價$1,299） 或運動頭帶（市價$350），機能與造型雙強化，帶來更具態度的夜跑裝備。活動現場也推出全場跑者都可參與的「隱藏任務－集字挑戰」，無論報名哪個組別，每位跑者都能憑號碼布上的字母卡，與現場跑友合作拼出「DODO」、「PUMA」或「WILD」字樣，成功闖關即可兌換炫彩螢光紋身貼紙組合包，在跑道上盡情展現自我，與夥伴們一起跑出舒適圈、創造更多互動與樂趣。

PUMA 與 The DoDo Men 團隊聯手打造兩款限量聯名跑步周邊，讓跑者在夜跑中兼具機能與潮流造型。首推 PUMA The DoDo Men 聯名跑步功能背心（市價$1,299），採用高透氣網眼與速乾布料，搭配蜂巢式散熱結構，能快速排汗、保持乾爽；同時擁有貼合穩定的剪裁與可調式背帶，可平均分散負重、降低晃動，並設計多功能口袋與反光元素，兼具收納性與夜間安全。另一款 PUMA The DoDo Men 運動頭帶（市價$350） 使用親膚透氣材質，具備高效吸汗與防滑穩定設計，能避免汗水或頭髮干擾視線，提升運動專注度，也是兼具機能與造型的輕量配件。本次聯名商品皆採「報名加價購」方式限量提供，讓跑者能以更完整的裝備迎接 2026 PUMA 螢光夜跑。

2026 PUMA 螢光夜跑全面升級賽事周邊體驗，首次與「有趣市集」聯手打造獨家螢光潮流美食市集，現場將集結主題美食、特色攤商與創意餐車，讓跑者從集合、開跑到完賽，都能沈浸在燈光、美食與音樂交織的夜生活氛圍中，21K 完賽跑者還可獲得專屬市集點券，依口味喜好自由選購潮流美食。今年最受期待的螢光派對也將同步升級，邀請人氣樂團帶來熱力演出，以強烈節奏點燃現場氣氛，活動當天更將加碼抽出多項豪華獎品與驚喜好禮，讓跑者在享受音樂與夜跑成就感的同時，也能把滿滿的幸運與能量一起帶回家。

2026 PUMA 螢光夜跑以「跑者體驗最大化」為核心，推出多項超值回饋。5K 組別將獨享專屬驚喜《夢幻泡泡音浪區》，以強力音浪、律動燈光與繽紛泡泡營造最受矚目的打卡賽道；21K 精英跑者則可享貼心升級服務，包括專業護理團隊提供的貼紮協助，以及完賽後的專業按摩放鬆，讓跑者以最佳狀態挑戰自我。同時，為 21K 與 10K 組別規劃的「配速列車」將由經驗豐富的車長領跑，於賽道上提供穩定配速與精神支持，協助跑者順利突破目標。除了精彩的路跑體驗，PUMA 更同步加碼跑者福利：凡報名任一組別，自 2026 年 3 月 9 日至 4 月 30 日止，至指定 PUMA 門市櫃點購買指定NITRO 氮氣跑鞋系列鞋款，即可享「報名費全額折抵」優惠。（21K 折抵 $1,280、10K 折抵 $980、5K 折抵 $880）。活動當天只要穿上 PUMA 跑鞋，還可獲得專屬抽獎券，有機會將價值上萬元的「PUMA 商品大禮包」帶回家（限量五名），讓每一位跑者從報名到完賽都能感受最實在的回饋。

【2026 PUMA NIGHT RUN 螢光夜跑活動資訊】

• 活動日期：2026/03/28 （六） 16:00-21:00

• 活動地點：台北大佳河濱公園 行動巨蛋廣場

• 活動項目：5公里／報名費$880；10公里／報名費$980；21公里／報名費$1,280

• 活動報名日期：2025/12/04（四） 12:00 ~ 2026/01/31（六） 24:00 （名額額滿即報名截止）

• 活動報名網站：https://bao-ming.com/puma-nightrun

• PUMA螢光夜跑LINE官方帳號：ID：@puma-nightrun或 帳號名稱：PUMA螢光夜跑

• 活動服務專線：享動行銷工作室 02-2503-9333 #27

