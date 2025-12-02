自由電子報
體育 即時新聞

TPBL》高國豪「私約二嫂」又爆3兄弟互毆 傷害官司12/10宣判

2025/12/02 12:11

新竹攻城獅球星高國豪（左）「私約二嫂」風波後，又爆3兄弟互毆，宜蘭地院將在10日宣判。（資料照，記者廖振輝攝）新竹攻城獅球星高國豪（左）「私約二嫂」風波後，又爆3兄弟互毆，宜蘭地院將在10日宣判。（資料照，記者廖振輝攝）

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣籍的新竹攻城獅職籃看板球星高國豪，去年6月爆發「私約二嫂」風波後，最近又被爆料高家3兄弟去年底在蘇澳一家餐廳起爭執，3人大打出手，並互告傷害。宜蘭地方法院已審理終結，將在本月10日上午9點半宣布。

宜蘭縣籍的高國豪是新竹攻城獅看板球星。（資料照，記者盧養宣攝）宜蘭縣籍的高國豪是新竹攻城獅看板球星。（資料照，記者盧養宣攝）

高國豪爆出私約二哥高國強妻子劉家菱引發軒然大波，雙方數度隔空互嗆，後來偕妻發表聲明，文中直指「確實因為年輕不成熟行為」向大家致歉，承諾會更專注提升球技，用球賽表現回報各位的關注和支持。

高國豪發出致歉聲明後，外界原以為風波就此平息，現在又傳出去年12月初，高國豪與大哥高聖文、二哥高國強，在蘇澳一家餐廳發生衝突，3人互打過程被人拍攝下來，一段3分鐘的影片，在在互告傷害官司宣判前夕流出，時機點相當敏感。

流出的畫面顯示，案發當時，兄弟3人從餐廳內打到外面，大哥高聖文、二哥高國強鎖對高國豪「2打1」，2名哥哥先作勢要毆打高國豪，在旁戴姓表哥勸阻無效，高國強對高國豪拳打腳踢，高父則拉住高聖文。

之後，高國豪還手揮拳痛打高國強，2人不顧旁人勸阻持續互毆，高聖文接著上前將高國豪壓制在地，揚言「要弄斷你的腿，讓你沒辦法打球」。此事驚動警方到場處理，兄弟3人互告恐嚇、傷害，宜蘭地檢署今年9月偵結起訴，全案移審宜蘭地方法院，宜蘭地院將在10日宣判。

