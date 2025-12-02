自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 PLG

PLG》少了半獸人的台鋼獵鷹 宣布補進立陶宛中鋒貝納師

2025/12/02 12:11

台鋼獵鷹宣布找來貝納師（台鋼獵鷹提供）台鋼獵鷹宣布找來貝納師（台鋼獵鷹提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕PLG台鋼獵鷹在少了「半獸人」法瑞德（Kenneth Faried）之後，今正式宣布簽下身高213公分、體重106公斤的立陶宛籍中鋒貝納師（Benas Griciūnas），期盼他成為球隊禁區的重要戰力。

貝納師職涯曾效力多支立陶宛頂級聯賽球隊，也旅外征戰波蘭、德國等職業舞台。24–25賽季他加盟科索沃籃球超級聯賽KB Peja，該季場均繳出12 分、8.8籃板、1次助攻，展現穩定的內線影響力。

談及加入獵鷹後的角色與目標，貝納師表示：「我相信自己能為球隊帶來能量，在擋拆、籃板和防守端做出貢獻。我的角色會依照教練的安排而定，只要能以最好的方式幫助球隊贏球，我都會全力以赴。我加入獵鷹想做的就是贏下比賽，為球隊帶來榮耀，並在這裡留下出色的表現。」

總教練柯納（Raoul Korner）認為貝納師具備球隊現階段最需要的特質。他指出：「要取代像『半獸人』這樣風格鮮明的球員並不容易，但也因此讓我們更清楚球隊真正需要的是什麼，一位拚勁十足、能搶籃板、會設立掩護、願意為團隊做小事的內線。他不只符合這些條件，他的身材優勢明顯、技術扎實，也具備適應不同體系的經驗。我們不需要一位場場追求30分的球員，而是能讓整支球隊變得更好的人。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中