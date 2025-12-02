自由電子報
HBL》孔官地轟生涯新高 帶領南部唯一代表高苑工商前進12強

2025/12/02 12:47

孔官地轟生涯新高分，帶領高苑工商晉級12強。（高中體總提供）孔官地轟生涯新高分，帶領高苑工商晉級12強。（高中體總提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕高苑工商孔官地今天在114學年HBL男子甲級16強預賽的關鍵戰役狂轟生涯新高28分，帶隊以79：75打敗宜蘭高中，總算重返12強舞台。

向來屬於南部勁旅的高苑工商，曾在104至111學年締造連8季晉級8強的紀錄，不過猛牛軍團在112學年於12強出局，上屆更在資格賽就遭到淘汰，本屆則以孔官地為首矢志捲土重來，在資格賽就連勝北市成功高中、北科附工、后綜高中，完成重返預賽的任務。

在本屆預賽，高苑工商同組對手有衛冕軍松山高中、東山高中，因此前兩場都輸球收場，今天就是跟同樣為2連敗的宜蘭高中較勁。高苑、宜中在上半場打完戰成平手，高苑贏在第3節並在第4節驚險守住領先位置，再度前進12強。孔官地此仗展現一哥價值，以23投12中，斬獲全隊最高28分，張智嵩的9分、12籃板也是勞苦功高。

高苑搭上晉級列車，加上松山高中、東山高中、南山高中、能仁家商、光復高中、東泰高中、南湖高中、彰化成功高中、錦和高中，共有10隊晉級。最後兩席將分別由花蓮體中對決三重商工、北市成功大戰開南商工，贏家將前進12月23日開打的12強賽。

