TPBL》「私約二嫂」引手足相殘 高國豪3兄弟互毆畫面曝光

〔記者江志雄／宜蘭報導〕新竹攻城獅職籃球星高國豪「私約二嫂」引發的3兄弟互毆風波，隨著衝突影片流出愈演愈烈。案發地點宜蘭縣蘇澳鎮南方澳海產街一家餐廳，業者今天（2日）受訪時說，高國豪兄弟原本在店內互毆，業者大聲喝斥「要打去外面打」，3人轉往店外繼續打。

南方澳餐廳業者回憶，去年12月3日有人預訂一桌慶生宴，客人要求要有一道豬腳麵線，高國豪等一行7人先進店用餐，後來進來3名男子，與高國豪吵架互毆，業者上前制止大聲喝斥「要打去外面打，不能妨礙其他客人用餐」。

高國豪兄弟轉往店外繼續打，大哥高聖文、二哥高國強，鎖定高國豪「2打1」，從餐廳隔壁魚丸店打到對面停車場，家人在旁勸架無效，現場亂成一團，業者擔心出事趕緊報警，轄區警員隨後到場，把人帶回派出所詢問，才結束互毆風波。

27歲的高國豪是宜蘭泰雅族人，目前效力於台灣職業籃球大聯盟新竹御嵿攻城獅，是隊上控球後衛，去年6月私約二哥高國強妻子劉家菱引發軒然大波，最近又被爆料兄弟3人在南方澳餐廳大打出手，案發後互告恐嚇、傷害，被檢察官起訴，宜蘭地方法院將在10日上午9點半宣判。

