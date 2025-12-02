NBA》湖人遭太陽打爆 讓教頭很不解：他們做不出平常會做的事...

詹姆斯整場僅拿10分。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕即使鳳凰城太陽球星布克（Devin Booker）僅打10分鐘就因右腹股溝受傷退場，洛杉磯湖人今天卻在主場以108比125慘敗。湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）坦言，「如果你沒有全力面對那支球隊，你就會被打爆。」

太陽隊今全場投進17顆三分球，其中後衛吉萊斯皮（Collin Gillespie）一人就砍進8顆，他全場拿到28分。布魯克斯（Dillon Brooks）則得到全隊最多的33分。太陽全場靠快攻拿到28分，反觀湖人全場僅靠快攻拿2分。

請繼續往下閱讀...

瑞迪克賽後受訪指出，不確定湖人隊是否因為近4晚打3場比賽而出現「腦霧」，但他覺得球隊在比賽計劃上不斷犯錯，包含離對方射手們太遠。

瑞迪克說，「我不知道，這真的很詭異...這感覺就像《怪物奇兵》的怪物隊（Monstars）控制你所指導過那些球員的能力，他們完全做不出平常會做的事情，這真的很怪。」

湖人球星東契奇（Luka Doncic）拿到全場最高的38分，但卻發生多達9次失誤。東契奇賽後自責，「這是我的錯，我不應該一場比賽發生9次失誤。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法