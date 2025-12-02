NBA》慘！詹姆斯10分、東契奇38分白忙 湖人被太陽打爆

詹姆斯。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕湖人「三巨頭」今天再度合體卻踢到鐵板，東契奇（Luka Doncic）38分也是白忙一場，歸隊的詹姆斯（LeBron James）更僅拿10分，最終湖人以108：125遭太陽打爆，無緣8連勝。

詹姆斯前役因左腳傷勢缺席對鵜鶘之戰，今天隨即重返球場再度攜手東契奇和里維斯（Austin Reaves），準備挑戰8連勝紀錄。

湖人首節就靠東契奇獨挑大樑，他單節進帳20分，也幫助湖人跟太陽打成31：31平手，但太陽的布魯克斯（Dillon Brooks）第2節拿15分，率隊打出一輪猛攻甩開紫金大軍，而東契奇在第3節雖然還有11分進帳，結果詹姆斯、里維斯依然熄火，且太陽吉萊斯皮（Collin Gillespie）在第4節也砍入16分，讓紫金大軍兵敗主場。

東契奇繳出38分、11籃板、5助攻，里維斯拿16分，詹姆斯上場超過30分鐘只有10分、3助攻，湖人此仗最大致命傷是太多個人進攻，全隊只有18次助攻，遠不如太陽的35次。

太陽表現最佳就是布魯克斯，攻下全隊最多33分，吉萊斯皮28分進帳，團隊17顆三分球，命中率也超過4成，用強大火力擊退湖人。

