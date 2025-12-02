自由電子報
基隆SBL球隊2500萬元預算惹議 議員批市府投入公帑須釐清回饋與成效

2025/12/02 14:28

基隆市長謝國樑表示，成立球隊目的是提升城市形象、推動基層籃球教育，並期望球隊自籌經費，逐步減少公部門支出，同時會持續向議會報告營運與回饋進度。（記者羅國嘉攝）基隆市長謝國樑表示，成立球隊目的是提升城市形象、推動基層籃球教育，並期望球隊自籌經費，逐步減少公部門支出，同時會持續向議會報告營運與回饋進度。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／基隆報導〕基隆市政府今年成立SBL球隊「基隆黑鳶」，並在115年度總預算編列2500萬元支持營運，明年度SBL預算將轉由產業發展處管理，朝球隊自主化與企業贊助方向檢討。基隆市議會今（2日）進行三讀會，多數議員關注預算用途、贊助進度及球隊績效，質疑市府財務與營運說明不足；市長謝國樑表示，成立球隊目的是提升城市形象、推動基層籃球教育，並期望球隊自籌經費，逐步減少公部門支出，同時會持續向議會報告營運與回饋進度。

民進黨議員張顥瀚表示，從原本的3000萬元調整為2500萬元後，市府雖稱多為前置作業扣除的費用，但企業贊助進度至今仍不明，贊助金額流向是進市庫還是球隊委外單位，均未收到完整說明；若球隊沒有表現，或未能在基隆教育層面產生具體效果，市議會就有理由質疑為何要支持這2500萬元預算。

同黨議員鄭文婷也說，市府至今無法清楚說明球隊未來成長到何種階段時，會轉由產業認養、不再由市庫負擔經費；企業認養後相關款項如何留用、市府也未提出完整說明，留下諸多疑問。她批評，市府在關鍵資訊未交代清楚前仍貿然投入大筆公帑，只會加深市民對「市府亂花錢」的長期印象，實屬可惜。

無黨籍議員陳冠羽質疑，市府對編列2500萬元的必要性與時機尚未釐清。對於財務計畫、未來營收回流教育基金的機制，市府也未提供明確說明。若球隊成績不佳或受外部事件影響票房，未來是否持續運作仍是疑問，呼籲市府明確回答政策目標與預算用途。

針對球隊預算，基隆市長謝國樑表示，今年編列的2500萬元將用於球隊營運，仍不足以支應實際開銷，球隊需自行募款補足，未來將逐步增加企業參與與贊助。市府也將持續關注球隊經營及基層教育回饋，並安排球隊向議會報告營運方向與進度，以確保公益與社會責任落實。

產業發展處處長蔡馥嚀說，今年球隊剛成立，市府支出以人事、訓練及基本營運為主，並同步積極爭取企業贊助與合作平台。未來將以兩年為基礎滾動檢視財務計畫，首二年投入基礎建設後，逐步減少公務預算支出；也希望透過球隊提升城市形象，帶動觀光及工商業發展，形塑基隆運動經濟的目標。#

