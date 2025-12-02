自由電子報
體育 競技運動 奧運

聽奧》台灣代表團拿1金6銀6銅 卓榮泰被感動：「會學習你們的精神」

2025/12/02 15:00

〔記者吳孟儒／台北報導〕在東京舉行的達福林匹克運動會（簡稱聽奧）日前落幕，台灣代表團總計進帳1金、6銀、6銅，行政院長卓榮泰今天在返國餐會表示，「從影片第一句話『一切努力不是為了誰的掌聲』，我光聽到那句話就非常感動，我會學習你們的精神。」

在回顧完本屆代表團影片後，卓榮泰致詞表示，自己被影片第一句話「一切努力不是為了誰的掌聲」而充滿感動，他說：「我會學習你們的精神，但我學不來的是你們努力為國家爭取那麼高榮譽的結果，代表政府表達對你們的感謝。」

卓榮泰也提到，運動部在9月掛牌後，就積極推動適應體育，除了關注全民運動、一般體育競賽及國際競賽外，也希望拓展運動產業，最重要的是發展適應運動，讓無論是身體不方便、高齡者、兒童或受傷的人，只要有特別需求都能享受運動帶來的信心、快樂。

卓榮泰表示，「政府該做的是從環境更友善，從制度面得到更多協助，運動部也會從經費上真正幫助大家，達到人人都是體育人，大家都在運動場上，代表國家跟其他國家一爭長短，拿到獎牌回來。」

