路跑》疾速同盟夜跑嘉年華熱鬧登場 藝人「小豬」挺孕肚接力賽飆速

多位藝人與人氣創作者與跑者們一同參與競賽，以行動展現夜跑嘉年華的「同心疾行」精神。（官方提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕瑞士On昂跑日前舉辦台灣首場品牌賽事「疾速同盟夜跑嘉年華」，邀請各界跑步愛好者與親朋好友組隊挑戰，其中不乏知名跑團、藝人與人氣創作者，挑戰團體競速接力與個人測速賽。

現場設置團體組4x400M接力、異程接力、敏捷搶錐等團體賽項目，更有5000公尺計時個人賽，提供跑者挑戰速度、刷新個人最佳紀錄，讓組隊跑者在競賽氛圍中感受彼此的節奏與支持，體驗團隊合作帶來的跑步樂趣。此外，為激勵跑出最佳成績，瑞士On昂跑提供超過新台幣35萬的等值獎額與商品，包含商品購物金及多款經典跑鞋與服飾配件，讓跑者能享受賽事所帶來的疾速奔馳氛圍外，也能將專屬榮耀與更多品牌好禮一同帶回家。

活動現場亦集結多位藝人與人氣創作者組隊應戰，包含近期完成三大馬賽事的「小豬」黃沐妍，儘管已經懷孕當媽，還是挺著孕肚參戰，再次站上賽道與隊友組隊參與團體競賽，並持續挑戰雪梨馬與波士頓馬拉松，以完成全球七大馬夢想；此外，人氣創作者尼克本次亦組隊報名，曾於實境運動節目《最強的身體》參與男子單人地獄項目，過去更曾挑戰馬拉松半馬賽事，展現個人毅力與速度的爆發實力。

「疾速同盟夜跑嘉年華」不僅是一場競賽，更是一場全方位的運動盛會，讓參與者在賽道之外也能享受豐富互動體驗，此外，還為跑者提供全天候合宜的能量補給，提升運動表現，並在現場特別設置試跑鞋體驗區，開放跑者現場體驗。

