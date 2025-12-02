自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

MLB》勞資協議明年12月到期！薪資上限成攻防重點 2027年恐面臨封館危機

2025/12/02 16:31

大谷翔平。（資料照，美聯社）大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟現行的勞資協議將在明年12月1日到期，大聯盟老闆和球員將尋求新的CBA，但雙方存在著嚴重的意見分歧，薪資上限、新秀獎勵制度和國際球員選秀將成為攻防焦點，若雙方無法達成共識，2027年有可能陷入封館危機。

《ESPN》撰文指出，雙方在今年秋天舉行了一次初步會議，並可能在未來幾個月舉行更多非正式會議，但談判通常會在春訓期間升溫。屆時，雙方將開始向彼此明確闡明各自的優先事項，這將提供一個更好的視角，來判斷哪些問題將成為談判的核心，最重要的問題將是球隊老闆們是否堅持要引入薪資上限，球員工會已經表態反對。最初的報價對於勾勒出未來談判的大致輪廓至關重要，然而，最重要的會議將在更接近2026年12月1日的期限時舉行，其中11月將是至關重要的月份，用來確定雙方在預期封館前所處的立場。

《ESPN》記者岡薩雷茲（Alden Gonzalez）指出，由於地方電視台（RSN）營運崩壞，導致數支球隊失去部分收入，而道奇和大都會等球隊大撒幣行為，也加劇了其他老闆的不滿，洋基老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）更公開支持設立薪資上限，這可能會得到小市場球隊的支持。

上一輪談判中，工會最關切的是核心如何讓球員更早獲得高薪，提早賺到更多錢，以對抗自由市場中產階級逐漸消失的趨勢，由於目前的CBA，最低薪資有所提高，並導入了新人升級獎勵制度，建立了仲裁前獎金池，預計關於這個主題會有更多的討論。大聯盟官方很可能會再次辯稱，提高年輕球員薪酬必須與降低豪華稅門檻掛鉤，並再度嘗試與薪資下限綁在一起。工會則勢必反駁，這樣做已經過度接近傳統的薪資上限制度，衝突將再次上演。

除了經濟與分潤制度的調整外，規則修改的權限和國際選秀制度勢必成為焦點，球員工會希望能夠爭取更多的話語權，之前曾對國際選秀有所討論，但前提是工會要取消合格報價，但雙方最終仍未達到共識。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中