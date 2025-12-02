MLB》勞資協議明年12月到期！薪資上限成攻防重點 2027年恐面臨封館危機

大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟現行的勞資協議將在明年12月1日到期，大聯盟老闆和球員將尋求新的CBA，但雙方存在著嚴重的意見分歧，薪資上限、新秀獎勵制度和國際球員選秀將成為攻防焦點，若雙方無法達成共識，2027年有可能陷入封館危機。

《ESPN》撰文指出，雙方在今年秋天舉行了一次初步會議，並可能在未來幾個月舉行更多非正式會議，但談判通常會在春訓期間升溫。屆時，雙方將開始向彼此明確闡明各自的優先事項，這將提供一個更好的視角，來判斷哪些問題將成為談判的核心，最重要的問題將是球隊老闆們是否堅持要引入薪資上限，球員工會已經表態反對。最初的報價對於勾勒出未來談判的大致輪廓至關重要，然而，最重要的會議將在更接近2026年12月1日的期限時舉行，其中11月將是至關重要的月份，用來確定雙方在預期封館前所處的立場。

請繼續往下閱讀...

《ESPN》記者岡薩雷茲（Alden Gonzalez）指出，由於地方電視台（RSN）營運崩壞，導致數支球隊失去部分收入，而道奇和大都會等球隊大撒幣行為，也加劇了其他老闆的不滿，洋基老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）更公開支持設立薪資上限，這可能會得到小市場球隊的支持。

上一輪談判中，工會最關切的是核心如何讓球員更早獲得高薪，提早賺到更多錢，以對抗自由市場中產階級逐漸消失的趨勢，由於目前的CBA，最低薪資有所提高，並導入了新人升級獎勵制度，建立了仲裁前獎金池，預計關於這個主題會有更多的討論。大聯盟官方很可能會再次辯稱，提高年輕球員薪酬必須與降低豪華稅門檻掛鉤，並再度嘗試與薪資下限綁在一起。工會則勢必反駁，這樣做已經過度接近傳統的薪資上限制度，衝突將再次上演。

除了經濟與分潤制度的調整外，規則修改的權限和國際選秀制度勢必成為焦點，球員工會希望能夠爭取更多的話語權，之前曾對國際選秀有所討論，但前提是工會要取消合格報價，但雙方最終仍未達到共識。

