自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》惹毛湖人老將詹姆斯！太陽惡棍享受其中：他喜歡別人向他低頭

2025/12/02 16:30

詹姆斯、布魯克斯。（路透）詹姆斯、布魯克斯。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕湖人今天以108：125遭太陽打爆，中斷7連勝，40歲詹姆斯（LeBron James）打出近年最糟一役，全場10投3中，僅在垃圾時間刷到10分，比賽過程還數度被太陽「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）激怒，賽後布魯克斯坦言，自己享受其中。

布魯克斯今天在場上不斷向詹姆斯噴垃圾話，還在得分後故意模仿詹姆斯的慶祝手勢，引發現場湖人球迷噓聲。布魯克斯賽後滿意表示：「我喜歡在這座球場打球，球迷很愛我，我也回報給他們。」他強調自己是個競爭者，不喜歡虛偽的笑容或嘻笑打鬧，「我只想讓球迷知道我來勢洶洶，我還在變強。」

比賽第三節末的一次暫停期間，詹姆斯在太陽板凳區旁對著布魯克斯大吼，對於成功激怒這位40歲老將，布魯克斯非常滿足，「他喜歡人們向他低頭，但我不是那種俯首稱臣的人，所以這麼做要嘛讓他很興奮，要嘛讓他超級不爽，兩者必有其一。」

布魯克斯今天砍下太陽全隊最高33分，隊友吉萊斯皮（Collin Gillespie）賽後坦言，有時他會試著告訴布魯克斯「冷靜一點」，但布魯克斯就是那種會進入瘋狂模式的人，而這也能激勵整支球隊；太陽總教練歐特（Jordan Ott）也盛讚布魯克斯：「他是個終極的競爭者。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中