NBA》惹毛湖人老將詹姆斯！太陽惡棍享受其中：他喜歡別人向他低頭

〔體育中心／綜合報導〕湖人今天以108：125遭太陽打爆，中斷7連勝，40歲詹姆斯（LeBron James）打出近年最糟一役，全場10投3中，僅在垃圾時間刷到10分，比賽過程還數度被太陽「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）激怒，賽後布魯克斯坦言，自己享受其中。

布魯克斯今天在場上不斷向詹姆斯噴垃圾話，還在得分後故意模仿詹姆斯的慶祝手勢，引發現場湖人球迷噓聲。布魯克斯賽後滿意表示：「我喜歡在這座球場打球，球迷很愛我，我也回報給他們。」他強調自己是個競爭者，不喜歡虛偽的笑容或嘻笑打鬧，「我只想讓球迷知道我來勢洶洶，我還在變強。」

比賽第三節末的一次暫停期間，詹姆斯在太陽板凳區旁對著布魯克斯大吼，對於成功激怒這位40歲老將，布魯克斯非常滿足，「他喜歡人們向他低頭，但我不是那種俯首稱臣的人，所以這麼做要嘛讓他很興奮，要嘛讓他超級不爽，兩者必有其一。」

布魯克斯今天砍下太陽全隊最高33分，隊友吉萊斯皮（Collin Gillespie）賽後坦言，有時他會試著告訴布魯克斯「冷靜一點」，但布魯克斯就是那種會進入瘋狂模式的人，而這也能激勵整支球隊；太陽總教練歐特（Jordan Ott）也盛讚布魯克斯：「他是個終極的競爭者。」

