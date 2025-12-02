HBL》開南高中高杰熙打滿全場 率隊擊敗台北成功晉級12強

開南高中晉級12強（高中體總提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕開南高中高杰熙今天在關鍵戰役繳出25分、18籃板，帶領球隊以69：58戰勝台北成功高中，贏得「濟南路德比」，更收下114學年HBL男子甲級12強複賽門票。

在台北市濟南路上的開南商工與成功高中，過去對決就被戲稱為「濟南路德比」，如今兩隊狹路相逢，誰贏就能搭上晉級列車。

開南、成功在前三節幾乎難分高下，不過全場表現最穩健的高杰熙不僅打滿40分鐘，也利用自己的高度優勢為球隊立下功勞，以21投12中，斬獲25分外帶18籃板、6助攻，成為開南重返12強的一大功臣。

開南曾在96學年打下隊史最佳第6名，過去幾年則是在資格賽就被淘汰，上屆則重返16強，但當時3場預賽平均輸47.3分遭到淘汰，本屆就以高杰熙為主體捲土重來，不僅連兩屆進軍16強，這次更一舉進入12強，也是學校從開南商工改名為開南高中後的最佳成績。

開南高中高杰熙繳出25分、18籃板，帶領球隊戰勝台北成功高中，收下114學年HBL男子甲級12強複賽門票。（高中體總提供）

