TPBL》高國豪「私約二嫂」引兄弟鬩牆 互毆控傷害傷勢曝光

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕新竹攻城獅職籃球星高國豪「私約二嫂」引發兄弟鬩牆，3人在南方澳餐廳大打出手後，互告恐嚇、傷害，被檢察官起訴，宜蘭地方法院將在10日上午9點半宣判，詳細傷勢今天也曝光，高國豪因遭捶打，頭部有鈍挫傷，二哥高國強則是前頸擦傷、前胸鈍挫傷。

起訴書指出，高聖文、高國強及高國豪為胞兄弟，3人間具有家庭暴力防治法第3條第4款所定之家庭成員關係，素有嫌隙。去年12月3日12點06分，在宜蘭蘇澳漁港路70號某餐廳前，因細故再度爭執，進而發生推擠拉扯。

事發當下，大哥高聖文、二哥高國強先後衝上前毆打高國豪，戴姓表哥出手阻擋，但高國強仍以手毆打並腳踹高國豪，高父則試圖拉住高聖文，被打的高國豪，推開表哥後，出右拳揮擊高國強，高聖文見狀也急忙推開父親和表哥，欲再次毆打高國豪時，被高父阻止。

爭執過程，高國豪與高國強持續互相拉扯、毆打，表哥再次居間勸阻，但高國豪氣憤難平脫去上衣，追逐並欲續行毆打高國強，高聖文見狀上前助攻，直接抱住高國豪將其壓制在地，恫稱「我要弄斷你的腳，讓你再也沒辦法打球。」戴姓姑丈及表哥發現，趕緊上前拉開高聖文，雙方僵持數秒後，高國豪才順利掙脫。

爭執過程全被拍下，近日遭公開，雙方傷勢今天也曝光，高國強前頸擦傷、前胸鈍挫傷、左側無名指遠端指節擦挫傷；高國豪則有頭部鈍挫傷、上唇（內側黏膜）擦挫傷、前胸鈍挫傷、上背鈍挫傷、左肘挫傷等傷害。

案發後3人互告恐嚇、傷害，被檢察官起訴；高聖文、高國強、高國豪涉犯傷害罪嫌，高聖文另涉恐嚇危安罪嫌。檢方今年9月偵結起訴，宜蘭地方法院將在本月10日上午9點半宣判。

攻城獅球團今天對外發布聲明，宣布高國豪將自主停賽並暫停參與球隊活動，後續將依司法判決結果進行懲處討論。

攻城獅球星高國豪（如圖）「私約二嫂」風波後，去年底引發3兄弟互毆。（資料照，記者盧養宣攝）

