TPBL》私約二嫂和打架風波遭禁賽 高國豪道歉並強調「非故意挑釁」

〔記者吳孟儒／台北報導〕新竹攻城獅球星高國豪近期深陷私人事件，甚至鬧到上法院，球隊雖以「私人事務、球員自行處理」作為回應，但TPBL聯盟仍做出禁賽懲罰，而高國豪本人也發文道歉，並強調整件事並非他故意挑釁，「也不是我主動發起紛爭。」

高國豪去年6月爆發「私約二嫂」風波，近日又被爆料高家3兄弟去年底在蘇澳一家餐廳起爭執，3人大打出手，並互告傷害，宜蘭地方法院已審理終結，將在本月10日上午9點半宣布。

TPBL今天宣布高國豪將暫時被禁賽，等待司法宣判結果出爐，確定他明天將無法代表攻城獅在台北和平館出賽對上地主台新戰神。

高國豪則在個人社群限動發文，除了放上吃早午餐的文章之外，下一篇則是為此起事件道歉，「關於昨日新聞報導內容，造成社會負面觀感，我很抱歉，當天並非我放意挑釁，也不是我主動發起紛爭，一切交由司法，尊重司法。在此，我想向每一位球迷與大眾致上最誠摯的歉意。對不起，身為一位職業球員，不該在情緒失控下做出不良示範，我深懊悔並願意承擔責任。未來無論球隊、聯盟做出的任何懲處，我都會全數接受，也會尊重司法程序與判決。這次事件讓我深刻反省，我會努力改善自己。」

