冬盟》提前離隊前最後一戰 王柏傑投出最佳表現

〔記者吳清正／高雄報導〕台灣海洋左投王柏傑（台鋼雄鷹）因為外婆過世，投完今天對台灣山林的比賽就要提前離隊。王柏傑把握最後登板機會，投出他在冬盟的最佳表現，先發4.1局只失1分。

王柏傑之前出賽4場，2場中繼共投1.1局無失分、無安打，2場先發分別投2局和2.1局，合計被擊出7支安打失7分、4分責失，今天終於展現壓制力，前4局只被擊出2支安打，直到第5局才失掉唯一的分數。

王柏傑表示，今天直球和變速球的搭配比前兩次先發好，能夠有效投進好球帶，以前變化球以縱向滑球為主，今年特別加強變速球的運用，是冬盟投得最多的變化球，球的品質也有提升。

王柏傑表示，今天原本設定投4局，由於狀況不錯，用球數也在控制之內，所以主動要求續投，不過，今年季初手腕受傷之後，就沒有投超過4局，第5局身體有點累了，但是也算是有一點小小的突破。

台灣海洋總教練林振賢也是台鋼二軍總教練，他表示，王柏傑和前兩次先發最大的不同是控球，他的球很會跑，但是如果控球狀況不佳，刻意想要丟進好球帶，球的轉速就會受影響，只要加強控球，球速再提升3公里，均速達到142公里左右，加上有左投的優勢，是值得期待的先發投手。

