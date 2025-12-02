自由電子報
TPBL》駁斥「私約二嫂」指控 高國豪愛妻發文還原兄弟鬥毆始末

2025/12/02 17:09

高國豪。（資料照，記者林正堃攝）高國豪。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕新竹攻城獅職籃看板球星高國豪去年6月爆發「私約二嫂」風波後，最近又被爆料高家3兄弟去年底在蘇澳一家餐廳起爭執，3人大打出手，並互告傷害，高國豪也遭到禁賽處分。高國豪老婆今天在社群平台上發文說明事情始末。

高國豪老婆社群平台全文如下：

關於近期媒體對我先生高國豪及其家庭事件之報導，為避免不實訊息持續擴散，我在此說明如下：

一、 關於「私約二嫂」之不實指控

所謂「私約二嫂」之說法並非事實，關於此不實指控，自113年6月國豪公開聲明後，我們認為家庭內部的糾紛不應佔據社會版面，並已停止與對方的互動。懇請媒體或個人停止傳播或散布不實內容，對於進行渲染、誤導閱聽人的媒體或個人，我們將依法維護自身權益。

二、 關於新聞媒體所指113年12月之衝突經過，當日國豪僅與父親及其他親屬相約聚餐，大哥高聖文與三哥高國強並未受邀，即不請自來。兩人到餐廳後，高國強對我與幼子以言語大聲挑釁，兩人隨即開始攻擊國豪，包括推倒、拳打國豪，將他拉跩出餐廳拳打腳踢，國豪想掙脫卻被拉扯住並被脫去上衣，隨後將他壓制在地毆打，我只能眼睜睜看著他們二人一起圍毆國豪一人。在其他親屬介入並協助下，方得以掙脫。

三、國豪本僅想與父親溫馨聚餐，因為深知兄弟之間的情分已有傷痕，成年人之間彼此就不再相互打擾。未料不速之客不僅不請自來，更揣懷不法心思、帶著攻擊的目的引起紛爭。於過程中，大哥高聖文還對國豪恐嚇道「要打斷你的腿」、「讓你再也不能打球」，三哥高國強也說「今日就是要來找碴」等話，更從進入餐廳後就開始全程錄影。我們才知道對方並非帶著善意，顯然這些不請自來的攻擊、故意挑釁致引起互毆，就是為了針對國豪職業生涯與名譽的毀害。如今，新聞媒體接連的報導如漫天雪花般撲面而來，也達到了他們當時引起紛爭的目的，對於國豪而言，對職業與名譽已造成莫大傷害。

四、最後，本事件已交由司法審理，以上說明均有相關證物並經司法程序檢驗。國豪對於自己在被打並情緒激動之後仍有還擊的行為，已表達悔意，並深刻反省不應以情緒決定行為，應更冷靜地處理衝突。未來國豪會持續專注於運動事業與家庭，以更負責任的態度面對外界的關切。

感謝所有關心與理解的人。

