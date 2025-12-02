TPBL》七隊土洋球星翻唱經典耶誕歌曲 公益義賣也將暖心登場

TPBL七隊球星翻唱經典耶誕歌曲，公益義賣12月18日登場。（TPBL提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕適逢12月耶誕佳節，TPBL應景推出「All I Want For Christmas Is You」耶誕歌曲，並搭配年度公益義賣活動，希望把溫暖與歡樂傳遞給球迷。

今年耶誕歌曲由七隊球員輪番獻唱，各隊都派出三位代表，各自留下最具特色的洋將開金口，包括戰神的洛夫頓、特攻的飛克、國王的桑尼、雲豹的克羅馬、攻城獅的克雷格、夢想家的霍爾曼，以及海神的克力斯。其餘本土球員將於耶誕節正式釋出的影片揭曉，球迷可透過完整影像欣賞各隊球員難得開唱的嗓音與節慶魅力。七隊齊聚用歌聲串連彼此，以滿滿節日氛圍陪伴球迷過聖誕，歌曲12月25日中午在官方YouTube及Instagram同步上線，搭配球員翻唱畫面，帶給球迷最暖心的聖誕驚喜。

除了音樂企劃，TPBL也將於12月18日官方節目 HOTTAKES結束後舉辦直播義賣活動，林冠綸、胡鈞期與林淳霈共同主持，當天公告競標方式。每隊提供球員珍貴二手物品，或具有紀念意義的物件，義賣所得全數捐助給巴克幫、至善社會福利基金會、家扶基金會及勵馨基金會。TPBL會長莊瑞雄表示：「耶誕節是充滿希望與愛的時刻，我們希望透過這次音樂與義賣活動，把溫暖送給更多需要的人，也誠摯邀請所有球迷加入公益行列，一起將愛延伸，讓這個耶誕更加有意義。」

