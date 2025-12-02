HBL》劉廷寬砍生涯新高分 率衛冕軍松山高中3連勝晉級

劉廷寬砍生涯新高分，率衛冕軍松山高中3連勝晉級。（高中體總提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕劉廷寬堪稱「綠色神盾」松山高中的新一哥，他今天在114學年HBL男子甲級16強預賽轟進生涯新高27分，率松山以85：61大勝東山高中，快意收下3連勝，霸氣挺進12強複賽。

從高一就獲得教練葉韋喬栽培的劉廷寬，在上季小巨蛋4強賽、總冠軍戰就有亮眼表現，如今升上高三更準備接班成為松山一哥，也要帶隊尋求衛冕。

上季奪冠主力劉程恩、查傑等都畢業後，劉廷寬跟潘彥銘皆成為隊長。葉韋喬表示，團隊想要走得更遠，劉廷寬、潘彥銘勢必得承擔更多責任，帶動隊友攜手向前，「不然會走得比較辛苦。」

原本屬默默做好自己的劉廷寬，如今勇於承擔隊長重任，他在預賽也用實際表現證明自己的價值，他此仗對上東山以19投11中包括3顆三分球，攻下生涯新高27分，潘彥銘也有20分、7助攻，雙隊長聯手帶隊打下3連勝。

