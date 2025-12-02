自由電子報
MLB》沒了威廉斯的洋基轉投2大明星後援？官網分析條紋軍補強方向

2025/12/02 17:46

威廉斯。（資料照）威廉斯。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕紐約洋基明星終結者威廉斯（Devin Williams）休季成自由球員，今以3年總值超過5000萬美元和約加盟同城大都會，大聯盟官網記者費桑德（Mark Feinsand）也撰文分析洋基接下來的補強方向。

即便迎來生涯最差賽季，但威廉斯休季在各隊競逐之下，仍爭取到一張3年大約，也讓目前自由市場上剩下最大咖的明星終結者，為狄亞茲（Ediwn Díaz）與蘇亞雷斯（Robert Suarez）。而洋基在威廉斯離隊，加上牛棚大將威佛（Luke Weaver）成為自由球員後，後續牛棚補強的方向備受關注。

費桑德指出，洋基休季尋求牛棚補強是意料中之事，但貝納（David Bednar）今年在交易大限後出賽22場，拿下10次救援成功，防禦率2.19，明年球季很可能直接接下洋基終結者一職，這使得洋基休季沒有必要急著砸錢網羅一位頂級後援投手，但不意味洋基不會再引進1、2名牛棚，只是不一定要是狄亞茲或蘇亞雷斯。

費桑德點出，洋基目前仍在積極爭取簽回貝林傑（Cody Bellinger），如果貝林傑投靠其他球隊，洋基也很可能會尋找另一位強打取代他；此外，先發輪值也是洋基亟需補強的位置，柯爾（Gerrit Cole）與羅冬（Carlos Rodon）開季都會缺陣，施密特（Clarke Schmidt）也因動刀預計將缺席明年大部分賽季。

狄亞茲。（資料照）狄亞茲。（資料照）

蘇亞雷斯。（資料照）蘇亞雷斯。（資料照）

