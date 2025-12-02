日職》想投胎轉世成大谷翔平！巨人軍球星讚「異次元」：我投球就好

大谷翔平。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流巨星大谷翔平持續寫下傲人壯舉，效力讀賣巨人的36歲球星坂本勇人，今天出席在東京舉辦的脫口秀節目，被問及如果重生想變成誰，坂本勇人毫不猶豫回答：「大谷翔平！」

大谷翔平去年季前與道奇簽下10年7億美元（約213億新台幣）合約，並繳出單季「54轟59盜」壯舉；本季大谷重返二刀流，敲出55轟寫生涯新高，跑回146分傲視全聯盟，打擊三圍.282/.392/.622、OPS1.014；投球方面，出賽14場成績1勝1敗、防禦率2.87，47局投球送出62次三振，加入道奇前2年都奪下MVP。

讀賣巨人球星坂本勇人今天在脫口秀中直言，自己如果能重生，最想成為大谷翔平，「身為棒球選手，我想每個人都會這麼說吧？」坂本勇人盛讚大谷的表現簡直超乎想像，「已經是異次元等級，對日本選手來說，能在美國打出這麼多全壘打，我想沒人能想像的到

，他這一、兩年的表現實在太驚人了。」

坂本勇人曾在2015年世界12強棒球賽，與大谷翔平一同代表日本武士隊征戰，回憶當時對大谷的印象，坂本勇人透露：「他做重量訓練時的姿勢和體態與眾不同，當然，他舉重的重量也很驚人，我對這點印象深刻。」而談到大谷的鬼神投打二刀流，坂本苦笑：「我當投手就好了！打者太辛苦了，每天都要出賽。」

坂本勇人本季繳出站穩一軍後的生涯最差賽季，出賽62場，打擊三圍.208/.272/.331，僅敲出3轟、22分打點。他坦言今年無論是對自己或球隊來說，都是令人遺憾的賽季；談到今年奪下央聯冠軍的阪神，坂本勇人也喊話明年要報仇。

