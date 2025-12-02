中職》高志綱陷婚外情疑雲 妻子透過律師聲明身分遭冒用

高志綱。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕統一獅隊教練高志綱，在網路上遭爆料有婚外情，對象是網紅林倪安，該爆料者今年11月發文直指「林倪安是高志綱的小三」，網路上引起討論。

高志綱妻子蔡志潔今委由律師發聲明稿，指出該帳號冒用其名義發文，且不只1則，因此特此以聲明稿方式澄清，並未使用其帳號發表類似言論。

聲明函如下：

主旨：謹代當事人對外聲明，有關其遭人於網路上冒用名義發文，若再有類此行為，將委請律師依法追究相關法律責任。

說明：

一、 茲據本所當事人蔡志潔委稱如下：「

（一） 本人為高志綱之配偶，近期於Threads上，充斥某C開頭之帳號，強調自己為正宮之身分，冒用本人名義，指涉本人配偶與她人有婚外情之言論，且不只乙則，本人為此特委由律師發表對外之聲明，澄清本人並無聲請使用該帳號，更未曾以自己或透過該帳號，發表類似之言論，此冒用名義所發表之言論，已嚴重影響本人家庭生活。

（二） 因該言論不斷傳遞，本人時不堪其擾，為杜絕歪風，併此聲明，如該帳號繼續有冒充本人名義，或其他人有起而效尤之情事，本人不排除委由律師，提起訴訟，維護自身合法權益」等語。

二、經核尚無不合，爰代聲明如上。

正暘法律事務所

律師蔡文健

