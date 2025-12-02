自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》高志綱陷婚外情疑雲 妻子透過律師聲明身分遭冒用

2025/12/02 17:58

高志綱。（資料照，記者林正堃攝）高志綱。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕統一獅隊教練高志綱，在網路上遭爆料有婚外情，對象是網紅林倪安，該爆料者今年11月發文直指「林倪安是高志綱的小三」，網路上引起討論。

高志綱妻子蔡志潔今委由律師發聲明稿，指出該帳號冒用其名義發文，且不只1則，因此特此以聲明稿方式澄清，並未使用其帳號發表類似言論。

聲明函如下：

主旨：謹代當事人對外聲明，有關其遭人於網路上冒用名義發文，若再有類此行為，將委請律師依法追究相關法律責任。

說明：

一、 茲據本所當事人蔡志潔委稱如下：「

（一） 本人為高志綱之配偶，近期於Threads上，充斥某C開頭之帳號，強調自己為正宮之身分，冒用本人名義，指涉本人配偶與她人有婚外情之言論，且不只乙則，本人為此特委由律師發表對外之聲明，澄清本人並無聲請使用該帳號，更未曾以自己或透過該帳號，發表類似之言論，此冒用名義所發表之言論，已嚴重影響本人家庭生活。

（二） 因該言論不斷傳遞，本人時不堪其擾，為杜絕歪風，併此聲明，如該帳號繼續有冒充本人名義，或其他人有起而效尤之情事，本人不排除委由律師，提起訴訟，維護自身合法權益」等語。

二、經核尚無不合，爰代聲明如上。

正暘法律事務所

律師蔡文健

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中