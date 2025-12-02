聽奧》賴總統盛讚代表團「台灣的驕傲」！落實用運動壯大台灣

總統賴清德接見「2025年東京第25屆達福林匹克運動會」代表團選手、教練及隊職員。（ 總統府提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕總統賴清德今下午接見「2025年東京第25屆達福林匹克運動會（聽奧）」代表團選手、教練及隊職員，盛讚這群英雄們突破先天限制，在世界級舞台拚出堅韌精神，「你們是台灣的驕傲，國人以你們為榮！」

賴總統肯定代表團在東京聽奧拿下1金、6銀、6銅的好成績，尤其選手們在場上奮戰，場下有整個後勤團隊支援，「感謝所有教練陪伴選手訓練，有時比選手更早到場、更晚離開，謝謝大家當選手的靠山。」他也感謝後勤支援團隊及聽障體育運動協會，包括團本部人員、手語翻譯、醫師、運動心理教練、運動防護員、物理治療師等，提供各項支持，發揮各種專業，集結眾人的力量，讓選手在場上全力以赴。

賴總統強調，大家都知道他很喜歡棒球，是忠實棒球迷，從政以來也一直支持台灣運動發展，今年成立運動部，並邀請奧運羽球金牌李洋擔任首任的運動部長，「這是國家對運動員的重視，要全力落實『用運動壯大台灣』的目標。未來政府會投入更多資源，持續調整政策健全環境設施，並且提供更多跨領域的專業資源，還有很重要的，也要完善選手和教練的生涯規劃。』」

不僅如此，運動部底下還設有「適應運動司」，這個全新的單位，要將適應體育作為國家重要的政策推動，讓不同需求的民眾，能夠平等參與，享受運動，真正落實全民運動、運動平權的目標。

