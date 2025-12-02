自由電子報
桌球》林昀儒/鄭怡靜帶傷只搶下1局 台灣隊不敵瑞典無緣晉級8強

2025/12/02 19:32

林昀儒（左）、鄭怡靜帶傷上陣，只從瑞典隊手中搶下1局。（取自ITTF官網）林昀儒（左）、鄭怡靜帶傷上陣，只從瑞典隊手中搶下1局。（取自ITTF官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕台灣隊今天在2025年混合團體世界盃桌球賽小組賽最後一戰，只靠著混雙林昀儒/鄭怡靜和男單林彥均各搶下1局，最終以2:8不敵瑞典，戰績1勝2負排名分組第3，連續兩屆無緣晉級8強。

台灣隊在這場攸關晉級8強之戰，依舊由世界排名第8的林昀儒/鄭怡靜打頭陣，迎戰世界排名12的卡爾森/C.卡爾柏格，兩組人馬今年在杜哈世錦賽、美國大滿貫賽和歐洲大滿貫賽三度交手，林鄭配都笑到最後，但林、鄭這次都帶傷上陣，威力也大減，首局在7:5領先下連丟6分，7:11讓出；次局在10:7聽牌下連續錯過3個局點後，反倒以10:11落後，之後雖然也化解4個局點，最終仍不敵對手幸運的擦網球，16:18再丟1局。林昀儒/鄭怡靜第3局雖然以11:3追回1局，但台灣隊也陷入1:2落後。

第二點女單，世界排名137的黃禹喬面對世界排名58的削球好手柏格史東，首局在2:6落後下以8:6反超，次局在4:7劣勢下也以9:7後來居上，但都差一口氣，最終以15:17、9:11、5:11連丟3局，台灣隊1:5被拉開差距。

世界排名139的林彥均在第三點男單對決世界排名32的A.卡爾柏格，6:11、4:11連丟2局後，第3局放手一搏，6:1強勢開局後，雖一度被對手追到10:8，隨後正手搶攻得手，11:8拿下1局，也幫助台灣隊將戰線延長至第四點男雙。

剛和徐絃家摘下世界青少年錦標賽U19男雙金牌的17歲小將郭冠宏，隨後和林彥均攜手挑戰卡爾森/A.卡爾柏格，但仍無力天，以6:11落敗。

