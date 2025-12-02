HBL》三重逆轉花體搭上晉級末班車 男子組12強全數出爐

三重商工重返12強複賽（高中體總提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕三重商工今天在114學年HBL男子甲級16強預賽，以84：79逆轉花蓮體中，成功搭上12強複賽的晉級末班車。

本屆男子組12強複賽將在12月23日於屏東縣立體育館點燃戰火，晉級隊伍有松山高中、東山高中、南山高中、能仁家商、光復高中、東泰高中、南湖高中、彰化成功高中、錦和高中、高苑工商、開南高中、三重商工。另外，女子組12強預賽將於12月18日在屏東縣立體育館開打。

花體上屆在12強止步，三重則是16強預賽3連敗出局，如今兩隊將爭取本屆最後1張12強門票。花體在第1節取得領先，不過三重在第2節展開反擊，花體半場結束以42：41領先。

花體第3節擴大領先，不過三重末節持續追分，主力何重賢、張弘揚陸續犯滿畢業，游庭愷展現價值，於倒數40秒精彩妙傳給鄭學恩擺進關鍵2分，接著又拆彈投進三分球，成功帶領三重殺出重圍。游庭愷此仗19分、7籃板、4助攻，張弘揚18分、8籃板，何重賢11分、3籃板、3助攻、3抄截，李定洋貢獻18分、5籃板、3助攻。

花體敗在第四節僅拿14分，最終遭到逆轉無緣連兩屆挺進12強，葛啟珩22分、9籃板和7助攻，黃軍21分、16籃板，林震銘斬獲18分。

游庭愷幫助三重商工重返12強複賽（高中體總提供）

