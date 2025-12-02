彰化新一代球王！「桌球小王子」羅允呈澳洲13小時激戰勇奪5金

比賽中，羅允呈身手矯健，反應神速，球打得好。（縣府提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化新一代球王誕生了！彰化市彰德國中桌球選將羅允呈，日前遠赴澳洲參加2025昆士蘭公開賽（Queensland Open），在長達13小時的高強度賽程中反應神速，以驚人的毅力與穩健的技術，一舉囊括U17男單、U19男單、U17男雙、U19男雙以及成人組公開賽共5項冠軍，成為本屆大會最耀眼的「五金王」，獎牌金光閃閃。

比賽過程，羅允呈面對來自澳洲、日本、紐西蘭與東南亞國家的外國強勁對手，他以靈活的步伐、快速的節奏，與穩健的心態，屢屢突破難關，展現身手矯健的運動技能，勇奪5金，消息傳回台灣，彰德師生都同感驕傲。

請繼續往下閱讀...

羅允呈父親轉述允呈比賽過程並說，13個小時的賽程，相當考驗體能與心態，過程並非一路順風順水，難免遇上短暫逆風，還好，有家人在現場的鼓勵，適時發揮平日的精實訓練，最終以良好狀態完成五連勝。這是對個人努力的肯定，也歸功於彰德國中、教練團與家人的支持。

縣長王惠美肯定羅允呈在國際舞台表現亮麗，為個人寫下漂亮的一頁，也為彰化、台灣贏得世界級的掌聲。她說，羅允呈從青少年組一路挑戰到成人組，展現超越年齡的專注力與抗壓性，值得所有年輕選手學習。

羅允呈以驚人的毅力與穩健的技術，一舉囊括5項冠軍。（縣府提供）

彰德國中桌球選將羅允呈在今年澳洲昆士蘭公開賽中勇奪5面金牌，成為本屆大會最耀眼的「五金王」。（縣府提供）

頒獎現場，羅允呈（右2）最為耀眼。（縣府提供）

羅允呈（右）和搭擋合作無間，摘下雙打冠軍。（縣府提供）

一場比賽抱回5面金牌，稱得上彰化新一代球王，表現傑出。（縣府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法