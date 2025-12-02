自由電子報
MLB》費城人簽回史瓦伯恐殺出程咬金 大都會加入搶人大戰

2025/12/02 20:34

史瓦伯。（資料照，路透）史瓦伯。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕費城人重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）休季成為大咖自由球員之一，根據《ESPN》記者知名記者帕桑（Jeff Passan）指出，費城人簽回史瓦伯將出現程咬金，傳出大都會正積極參與搶人大戰。

費城人休賽季的首要目標就是與史瓦伯續約，但雙方的價碼仍有落差，未能達成共識，這也讓其他球隊有了趁虛而入的機會，帕桑指出，大都會正在積極參與史瓦伯的的爭奪戰，因為大都會目前急需長打火力，因為阿隆索（Pete Alonso）選擇跳出合約，球隊又剛剛交易掉明星外野手尼莫（Brandon Nimmo），而指定打擊的位置也因馬提（Starling Marte）成為自由球員出現空缺，從帳面上來看，史瓦伯非常適合大都會。

不過，如果史瓦伯與阿隆索的價碼相近，大都會其實更傾向與阿隆索續約，他不僅是隊史全壘打王，也是深受球迷喜愛的看板球星，更重要的是，續簽他不需要付出選秀權補償。由於史瓦伯拒絕了費城人的合格報價，若大都會簽下他，將必須付出多個選秀權，並從國際簽約金池中扣除100萬美元。專家認為大都會對史瓦伯有興趣，是因為能在與阿隆索的談判中爭取更多籌碼，但也有可能會為史瓦伯抬價。除了費城人和大都會對史瓦伯有興趣之外，紅襪、金鶯和紅人可能都是潛在下家。

