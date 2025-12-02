自由電子報
體育 籃球 學生籃球

UBA》高師大拚保級有好的開始 台體大人才流失只剩6人續戰

2025/12/02 20:52

高雄師大林靖瑱攻下全隊最高19分（大專體總提供）高雄師大林靖瑱攻下全隊最高19分（大專體總提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕114學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽男一級預賽第二階段登場，高雄師大第四節靠林靖瑱拿10分、王語烽6分，以66：61擋下台體大的反撲，拿下本季首勝，有助於先保級，再尋求突破。

開局雙方交互領先，比數一直膠著，三節打完48：43高師保有5分優勢，末節臺體丘哲源跳出，前三節一分未得的他，先2罰再2記三分彈攻下8分，也是全場僅有的進帳，臺體一度追成4分差，但雙拳難敵四手，高師林靖瑱、王語烽仍聯手接管比賽。對開季戰就陷苦戰，拿全隊最高19分的靠林靖瑱說：「無論是上季中段班或二級升上的4隊，無一好惹，本季高師得打得更合理，才能先完成保級最後底線。」

因上季後，高師雖只畢業射手蔣岱佑、郭政祐兩人，卻有3人異動，含江品諺轉至國體大，出身能仁家商的200公分大三長人游軒瑋，則換穿中信戰袍，高師所補的4人，卻全是大一菜鳥。攻下14分10籃板6助攻3抄截2阻攻的王語烽說：「保級壓力數倍於過往，季前每天練三攤，這意味新挑戰有多大，但相對的，體力變好，今天第四節拖垮臺體就是印證。」

台體上季後3大主力羅楷翔、林祖賢、魏子雲畢業，另9人跟著異動，含「潛力股」第一戰將、正式飆破200的中鋒郭俊言，轉戰虎科，謝侄豈改披黎明戰袍，王信勝他棲國體、張劭安則進臺藝，臺體不僅如斷大樑、甚至快「連根拔起」，上季18人只剩6人本季續戰，陣容大翻轉。

大五延畢後衛王禹承，先發撐36分鐘飆進23分8籃板5抄截，張宇勳13 分10籃板「雙十」。台體大教練田本玉說：「我們沒有資源，留不住人才，但王禹承一個人撐住臺體，打得既辛苦又出色，即便無濟輸球，但真的難為他了。」 王禹承說：「本季應是我最後一季UBA，季後理應會去選秀。」

台體大王禹承（大專體總提供）台體大王禹承（大專體總提供）

