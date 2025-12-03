自由電子報
MLB》你和大谷翔平誰比較強？洋基453轟「怪力男」史坦頓完美應答

2025/12/03 06:51

大谷翔平、史坦頓。（資料照）大谷翔平、史坦頓。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平持續在投打兩端展現不可思議的二刀流身手，知名度近年更是遍及全球。近日洋基「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）出席哥倫比亞棒球活動，被當地小球員問及「你和大谷翔平誰比較強」，史坦頓謙虛地給出完美應答。

近日史坦頓出席由大聯盟與美國棒球協會（USA Baseball）共同舉辦的國際棒球推廣活動「Play Ball」，此行來到哥倫比亞，透過威浮球等簡易版的棒球，讓小球員們能用更入門的方式體驗棒球的樂趣。大聯盟官方X昨天也分享這段影片，史坦頓與哥倫比亞小球員打成一片的畫面相當溫馨，還有小球員向史坦頓大方示愛：「你是我的英雄」、「你是很棒的選手」。

有趣的是，有一位小球員童言童語地向史坦頓問道：「你和大谷翔平誰比較厲害？（You, or Shohei Ohtani?）」史坦頓苦笑著給出最完美的答案：「我不會投球啊，所以答案應該很明顯吧！」就連大聯盟官方X也在推文中寫下：「小球員們讓史坦頓難以招架！」

史坦頓今年出賽77場，打擊三圍.273/.350/.594，攻擊指數0.944，敲出24轟、66分打點；生涯累積1726場出賽、敲出453轟、1169分打點，打擊三圍.258/.345/.528，攻擊指數0.874，拿下過1座MVP、2屆銀棒獎，入選過5次全明星賽。

大谷翔平去年繳出單季「54轟59盜」壯舉；本季重返二刀流，敲出55轟寫生涯新高，跑回146分傲視全聯盟，打擊三圍.282/.392/.622、攻擊指數1.014；投球方面，出賽14場成績1勝1敗、防禦率2.87，47局投球送出62次三振，並在加入道奇前2年都奪下MVP。

