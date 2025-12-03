勇士大戰12連勝衛冕軍雷霆 今日賽事預告與轉播

勇士對決雷霆。（資料照）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

NBA今天有2場轉播，第1場由尼克對決塞爾提克，第2場由雷霆對決勇士，少了一哥柯瑞（Stephen Curry）的勇士，能否抵擋本季20勝1敗、近期狂掃12連勝的衛冕軍雷霆？

請繼續往下閱讀...

冬季聯盟持續進行，日職聯隊派出宮國凌空對決台灣山林曾家輝，日本社會人柿本晟弥對決台灣海洋陳品宏，請喜愛棒球的觀眾準時收看。

NBA

09：00 尼克 VS 塞爾提克

12：00 雷霆 VS 勇士

轉播：緯來體育

冬盟

12：05 日職聯隊 VS 台灣山林

18：05 日本社會人 VS 台灣海洋

轉播：DAZN 1、DAZN 3

TPBL

19：00 攻城獅 VS 戰神 緯來體育、YouTube

桌球混團世界盃

13：00 八強循環賽第1輪

19：00 八強循環賽第1輪

轉播：愛爾達體育2台

UBA

13：00 僑光科大 VS 臺灣體大 男子預賽

15：00 中信學院 VS 國立體大 男子預賽

17：00 高雄師大 VS 義守大學 男子預賽

19：00 中興大學 VS 虎尾科大 男子預賽

轉播：愛爾達體育4台、緯來精采

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法