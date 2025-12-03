自由電子報
體育 即時新聞

網球》高芙入選富比士30歲以下精英榜 場上場下都展現影響力

2025/12/03 06:51

高芙今年首奪法網女單冠軍。（資料照，法新社）高芙今年首奪法網女單冠軍。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕年僅21歲的高芙（Coco Gauff），已入選《富比士》「體壇30歲以下30人精英榜」，這位美國佛羅裡達州出生的年輕職業網球女將，擁有雙料大滿貫女單冠軍，生涯總獎金來到WTA史上第11席，並獲得許多知名國際品牌代言合約，不論場上、場下都極具影響力。

高芙目前世界女單排名第3，曾贏得2023年美國公開賽、2025年法國公開賽女單金盃，以及2024年的年終總決賽封后，職業總獎金已達2975萬9121美元（約9.43億台幣），可望很快突破史上前10關卡。

潛力十足的高芙堅信自己還有很大進步空間，期許持續朝著巔峰邁進，「看看巡迴賽，我發現許多女孩25、26歲時取得最佳成績，所以我認為4年後能達到自己想要的高度。當然，這並不意味著我會否定現在取得的成就。但我渴望進步，變得更好。」

身為全球知名運動員，高芙場外也獲得龐大商機，不但與New Balance、勞力士、Bose、Baker Tilly、Fanatics、Head和UPS等眾多品牌簽下利潤豐厚的代言合約，她還投資Unrivaled女籃聯賽，並與Religion of Sports媒體合作。

據《富比士》估計，高芙業外收入每年2500萬美元（約7.92億台幣），「對於我所有的品牌，都會確保這是自己會使用的東西。我推掉一些廣告機會，因為我知道不符合本性，欺騙粉絲是不公平的。」

