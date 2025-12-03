自由電子報
MLB》天使再度強化輪值深度！ 1年短約簽下前藍鳥明星王牌

2025/12/03 07:12

馬諾亞。（資料照）馬諾亞。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕前藍鳥明星投手馬諾亞（Alek Manoah）在最近與洛杉磯天使隊達成自由球員協議，消息人士向大聯盟記者費桑德（Mark Feinsand）透露，合約為1年195萬美元（約新台幣6126萬）。

馬諾亞在2021年初登大聯盟，該季20場先發拿下9勝2敗防禦率3.22，季末在新人王票選名列第8，隔年他31場先發豪取16勝7敗，防禦率僅2.24，生涯首度入選明星賽，並在季末名列塞揚獎票選第3名，展現出球隊未來王牌架式。

然而馬諾亞的生涯卻從此開始走下坡，2023年他整季19場出賽防禦率高達5.87，還傳出因不滿被下放拒絕在小聯盟出賽，2024年馬諾亞只投5場球，去年6月接受尺側副韌帶（UCL）手術報銷。今年被藍鳥DFA後給勇士撿走，季末被勇士不續約。

倘若馬諾亞可以重拾過往身手，那天使隊投手有望獲得極大的提升，馬諾亞職業生涯至今共出賽75場皆為先發，戰績為29勝20敗，防禦率3.34。

天使在休賽季持續強化輪值，先前把自家剛敲出生涯新高36轟的沃德（Taylor Ward），跟金鶯交易昔日百大新秀第6名的投手大物「G-Rod」羅德里奎茲（Grayson Rodriguez），如今再獲得前明星先發投手馬諾亞。

