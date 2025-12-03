自由電子報
NBA》「義大利高砲塔」加林納里宣布退休 結束20年職業生涯

2025/12/03 07:42

加林納里。（資料照，法新社）加林納里。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，現年37歲的義大利前鋒前鋒加林納里（Danilo Gallinari）今天宣布退休，結束征戰20年的職業生涯。

身高6呎10吋（約208公分）的加林納里，是在2008年選秀會獲尼克隊首輪第6順位選進，當時是NBA史上選秀順位第二高的義大利選手，僅次於巴內亞尼（Andrea Bargnani）。加林納里生涯在NBA累積11607分，更是NBA史上得分最多的義大利選手。

加林納里效力過尼克、金塊、老鷹、快艇、雷霆、巫師、公鹿、活塞等球隊。根據《Elias Sports Bureau》數據指出，加林納里是NBA史上至少打滿14個賽季的299位選手之一。

2012-2013年賽季，當時效力金塊的加林納里，幫助球隊取得單季57勝的優異成績，但他卻在例行賽後段遇到前十字韌帶撕裂的重傷。加林納里生涯飽受傷勢所苦，除了2009-10賽季出賽81場外，其他賽季至少單季缺陣10場比賽。

加林納里在NBA征戰16年，實際上在NBA出賽共14個賽季，另外有2個賽季因前十字韌帶傷勢報銷。這位義大利高砲塔生涯在NBA共出賽777場有563場先發，平均交出14.9分、4.7顆籃板，三分球平均命中率為38.1％。加林納里生涯共投進1456顆三分球。

