體育 籃球 NBA

NBA》墊底鵜鶘壞消息！ 「怪物狀元」又傷、生涯出席率僅45％

2025/12/03 07:25

威廉森（中）。（資料照）威廉森（中）。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕紐奧良鵜鶘再次傳出壞消息，球團今日宣布當家球星「怪物狀元」威廉森（Zion Williamson）遭遇右髖內收肌二級拉傷，根據《ESPN》名記者查拉尼亞（Shams Charania）透露，至少缺席3個禮拜才能進行重新評估。

威廉森本季傷痛不斷，11月才因腿筋傷勢連續缺席8場比賽，近期復出後也因為負荷管理避開「背靠背」的賽事，本季至今僅出賽10場，場均貢獻22.1分、5.6籃板。

這位2019年選秀狀元郎雖天賦異稟，但生涯飽受傷病折磨，根據統計，在他效力鵜鶘隊期間可能的493場比賽中，只打了224場，出勤率僅45%。鵜鶘隊本季戰績一落千丈，目前以3勝18敗在全聯盟墊底，數據顯示當威廉森在場時，球隊淨效率值為-3.0，但他不在場時則跌至-13.9。

更慘的是，由於鵜鶘為了在今年選秀會上提升10個順位好選下中鋒昆恩（Derik Queen），把自己明年選秀大年的選秀首輪選秀籤（條件為鵜鶘與公鹿中順位較佳者）交易給老鷹，代表鵜鶘就算墊底，那高機率獲得好順位的籤還在老鷹手上。

