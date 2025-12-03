自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》剛進紅襪就開噴！ 葛雷再嗆前東家：在這裡能輕鬆討厭洋基

2025/12/03 07:39

葛雷在洋基時表現不佳。（資料照）葛雷在洋基時表現不佳。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕季末從紅雀被交易到紅襪的先發投手葛雷（Sonny Gray），在週二加盟的記者會上火力全開，直接將砲口對準紅襪世仇，同時也是自己的前東家紐約洋基隊。

葛雷受訪時毫不掩飾地表示，來到一個可以「輕鬆討厭洋基」的地方感覺真好，葛雷更透露，他當初根本就不想去紐約。其實這並非葛雷首次公開批評洋基，早在2019年他就曾抱怨洋基教練團強迫他改變配球策略，要求他多投滑球，但他認為那並不適合自己，甚至直言是被迫投出「爛透了的旋轉球」，這也是他在洋基時期投得很掙扎的主因。

葛雷在2017年季中被交易至洋基，2018年賽季表現荒腔走板，防禦率高達4.90甚至被拔掉先發後降至牛棚，在離開洋基後葛雷隨即在紅人隊重拾身手入選明星賽，離開洋基後的平均防禦率是優異的3.51，2023年效力雙城隊時更拿下美聯塞揚獎票選第2名。

葛雷上個賽季32場先發拿下14勝8敗，主投180.2局送出201K，生涯他拿下125勝102敗，339場出賽有330場先發，投1918.0局，送出1925K，每局被上壘率1.197。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中