MLB》剛進紅襪就開噴！ 葛雷再嗆前東家：在這裡能輕鬆討厭洋基

葛雷在洋基時表現不佳。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕季末從紅雀被交易到紅襪的先發投手葛雷（Sonny Gray），在週二加盟的記者會上火力全開，直接將砲口對準紅襪世仇，同時也是自己的前東家紐約洋基隊。

葛雷受訪時毫不掩飾地表示，來到一個可以「輕鬆討厭洋基」的地方感覺真好，葛雷更透露，他當初根本就不想去紐約。其實這並非葛雷首次公開批評洋基，早在2019年他就曾抱怨洋基教練團強迫他改變配球策略，要求他多投滑球，但他認為那並不適合自己，甚至直言是被迫投出「爛透了的旋轉球」，這也是他在洋基時期投得很掙扎的主因。

葛雷在2017年季中被交易至洋基，2018年賽季表現荒腔走板，防禦率高達4.90甚至被拔掉先發後降至牛棚，在離開洋基後葛雷隨即在紅人隊重拾身手入選明星賽，離開洋基後的平均防禦率是優異的3.51，2023年效力雙城隊時更拿下美聯塞揚獎票選第2名。

葛雷上個賽季32場先發拿下14勝8敗，主投180.2局送出201K，生涯他拿下125勝102敗，339場出賽有330場先發，投1918.0局，送出1925K，每局被上壘率1.197。

