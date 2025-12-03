自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》前富邦悍將洋投加盟太空人！ 韓職生涯成關鍵轉捩點

2025/12/03 07:40

富邦悍將先發投手瑞恩轉戰太空人。（資料照，記者陳志曲攝）富邦悍將先發投手瑞恩轉戰太空人。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕曾效力過中職富邦悍將的右投瑞恩（Ryan Weiss）傳出好消息，報導指出他與休士頓太空人隊簽下保障260萬美元（約新台幣8494萬）的大聯盟合約，若加上2027年的球隊選擇權與激勵獎金，合約總值最高有機會來到1000萬美元（約新台幣3.26億）。

即將滿29歲的瑞恩棒球生涯相當波折，他在2018年被響尾蛇隊選進，雖曾進入40人名單但表現起伏，2023年遭皇家隊釋出後開啟浪人生涯，先後效力獨立聯盟與中職富邦悍將，他在富邦悍將雖然僅留下31局的投球紀錄，防禦率是優秀的2.32，隨後他又回到獨立聯盟，並在2024年6月轉戰韓職（KBO）韓華鷹隊。

韓職生涯成為瑞恩的轉捩點，他在2024年為韓華鷹先發16場，防禦率3.73，2025年整季30場先發吃下178.2局，繳出防禦率2.87、三振率28.6%的宰制表現與續航力，成功吸引大聯盟球探目光。

太空人隊目前先發輪值傷兵滿營，包括賈西亞（Luis Garcia）、布蘭柯（Ronel Blanco）等多名投手都在2025年接受TJ手術，預計明年開季無法上場，加上瓦德茲（Framber Valdez）成為自由球員離隊，太空人簽下瑞恩預計將會讓他能夠加入先發輪值，填補戰力缺口。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中