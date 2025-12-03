MLB》前富邦悍將洋投加盟太空人！ 韓職生涯成關鍵轉捩點

富邦悍將先發投手瑞恩轉戰太空人。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕曾效力過中職富邦悍將的右投瑞恩（Ryan Weiss）傳出好消息，報導指出他與休士頓太空人隊簽下保障260萬美元（約新台幣8494萬）的大聯盟合約，若加上2027年的球隊選擇權與激勵獎金，合約總值最高有機會來到1000萬美元（約新台幣3.26億）。

即將滿29歲的瑞恩棒球生涯相當波折，他在2018年被響尾蛇隊選進，雖曾進入40人名單但表現起伏，2023年遭皇家隊釋出後開啟浪人生涯，先後效力獨立聯盟與中職富邦悍將，他在富邦悍將雖然僅留下31局的投球紀錄，防禦率是優秀的2.32，隨後他又回到獨立聯盟，並在2024年6月轉戰韓職（KBO）韓華鷹隊。

韓職生涯成為瑞恩的轉捩點，他在2024年為韓華鷹先發16場，防禦率3.73，2025年整季30場先發吃下178.2局，繳出防禦率2.87、三振率28.6%的宰制表現與續航力，成功吸引大聯盟球探目光。

太空人隊目前先發輪值傷兵滿營，包括賈西亞（Luis Garcia）、布蘭柯（Ronel Blanco）等多名投手都在2025年接受TJ手術，預計明年開季無法上場，加上瓦德茲（Framber Valdez）成為自由球員離隊，太空人簽下瑞恩預計將會讓他能夠加入先發輪值，填補戰力缺口。

