MLB》世界大賽不敵道奇的藍鳥狂補強！ 9.4億簽韓職MVP龐塞

〔體育中心／綜合報導〕韓華鷹王牌投手龐塞（Cody Ponce）在本季宰制韓職聯賽奪下崔東原獎與MVP，今天他也成功獲得藍鳥青睞，拿到一張3年3000萬美元（約新台幣9.4億）合約。

龐塞擁有美國與日本職棒經驗，曾在2020、21年效力過匹茲堡海盜隊，2022、23年效力日本火腿，去年則效力東北樂天金鷲，於同年底以100萬美元加盟韓華鷹。

龐塞在韓華鷹繳出夢幻賽季，整季29場先發豪取17勝1敗，防禦率1.89，每局被上壘率僅0.94，共180.2局投球送出高達252次三振，僅41次四壞保送，是今年勝投、三振、防禦率三冠王，年底拿下MVP與象徵投手最高榮譽的崔東原獎。

藍鳥在世界大賽不敵道奇後持續補強，先以7年2.1億美元（約新台幣65.6億）大約簽下自由市場投手最大咖席斯（Dylan Cease），今天再簽下龐塞，與高斯曼（Kevin Gausman）、耶薩維奇（Trey Yesavage）、畢伯（Shane Bieber）、貝里歐斯（Jose Berrios）組出具有深度與強度的恐怖輪值。

