體育 棒球 日職

日職》想再挑戰大聯盟的有原航平 傳老東家日本火腿要出手網羅

2025/12/03 08:09

有原航平。（資料照，記者陳志曲攝）有原航平。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕連兩年單季14勝的軟銀鷹33歲明星右投有原航平，今年季後想再嘗試挑戰大聯盟舞台。根據日媒《Sponichi Annex》報導，日本火腿想出手找回這位自家明星選手，力拚相隔10年的「日本一」。

有原航平在2020年季後透過入札制度挑戰大聯盟，最後以2年620萬美元加盟遊騎兵。有原航平在大聯盟2年生涯僅出賽15場有14場先發，累積3勝7敗、平均防禦率7.57。有原航平在2022年季後重返日職，以3年總值15億日圓合約加盟軟銀鷹。

有原航平今年交出14勝9敗、防禦率3.03的成績，單季吃下175局投球，每局被上壘率為1.19，今年也幫助軟銀奪得「日本一」。有原航平近3年合計為軟銀貢獻34勝的優異成績。

日本火腿目前的先發陣容，王牌投手伊藤大海本季豪取14勝、防禦率2.52，勇奪日職投手最高榮譽的澤村賞。但其他的火腿先發群，包含北山亘基、加藤貴之、山崎福也、達孝太、以及台灣火球男古林睿煬等人，都沒有單季10勝的表現。

火腿隊若能網羅美日通算101勝的有原航平，不但能提升先發輪值深度，也能成為年輕投手的典範。此外，有原航平今年4次對戰火腿，交出2勝2敗、對戰防禦率3，有1場完投完封勝。火腿若能把「天敵」變成自己人，也是極大的優勢。

有原航平目前尚未取得海外自由球員權利，但有想再次挑戰大聯盟的意願，預計引起日職、美職多支球隊競爭，包含對他有興趣的傳統豪門讀賣巨人。

