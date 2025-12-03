自由電子報
體育 棒球 MLB

MLB》藍鳥還想幹大事？ 傳出想找三大終結者外「替代方案」

2025/12/03 08:13

費班克斯。（資料照）費班克斯。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕隨著明星終結者海爾斯利（Ryan Helsley）與金鶯達成2年2800萬美元合約，市場目光迅速轉向下一位可能簽約的終結者，前光芒的費班克斯（Pete Fairbanks）。

根據《The Athletic》記者羅森索（ Ken Rosenthal）引述業界消息來源透露，藍鳥和馬林魚是目前對費班克斯展現濃烈興趣的球隊之一。

藍鳥隊雖然已與自由球員右投席斯（Dylan Cease）簽下7年約，今天又加碼簽下韓職MVP龐塞（Cody Ponce），但他們仍持續追求後段局數的後援投手。

先前藍鳥曾角逐過3位已簽約的牛棚強投：海爾斯利、伊格雷西亞斯（Raisel Iglesias，回勇士）和梅頓（Phil Maton，小熊）。

費班克斯下個月將滿32歲，而馬林魚隊總管班迪克斯（Peter Bendix）對他也相當熟悉，班迪克斯曾在2009年至2021年為光芒隊效力。消息來源指出，其他球隊也在爭奪中，大多數有競爭力的球隊都至少已進行過初步接觸。

費班克斯擔任光芒隊全職終結者的第三個賽季中，60局投球防禦率2.83，並創下了生涯新高27次救援成功。賽季結束時，光芒拒絕執行他價值1100萬美元的球隊選項，改支付他100萬美元的買斷金。

羅森索認為，費班克斯是市場三大後援投手狄亞茲（Edwin Díaz）、威廉斯（Devin　Williams）和蘇亞雷斯（Robert Suarez）的「低調替代方案」。費班克斯的合約預計也將落於與海爾斯利類似的範圍。

