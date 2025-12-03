日職》想挖角徐若熙還不夠！ 軟銀傳看上本季ERA1.74的橫濱洋投

凱伊。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕今年奪得「日本一」的軟銀鷹季後持續補強，根據《西日本體育》報導，軟銀球團看上本季防禦率1.74的橫濱洋投凱伊（Anthony Kay）。不過，凱伊有把重回大聯盟納入考量，軟銀將全力爭取他加盟。

今年是凱伊旅日第二個賽季，整季先發24場，有1場完投完封，交出9勝6敗、防禦率1.74，共投155局賞130次三振，被打擊率僅2成01，每局被上壘率（WHIP）為0.98。

凱伊曾效力過大聯盟藍鳥、小熊、大都會等球隊，生涯在大聯盟5個賽季，累積出賽44場，合計拿4勝、平均防禦率5.59。

凱伊在2024年加盟橫濱DeNA，靠著超過150公里的速球，搭配滑球、變速球等變化球，他在日職2年累積15勝、平均防禦率2.53。凱伊也是去年橫濱DeNA奪得「日本一」的功臣之一。

近3年為軟銀貢獻38勝的明星右投有原航平，季後想挑戰大聯盟，有可能離隊，軟銀為填補先發輪值，除了鎖定中職味全龍王牌徐若熙外，也傳出看上阪神虎洋投杜普藍提亞（Jon Duplantier）。如今軟銀也把凱伊列入補強目標。

