NBA》單月各大獎項出爐！活塞狀元郎、金塊「小丑」獲最佳球員

約基奇與坎寧安獲得單月最佳球員。（圖片取自NBA官網）

〔體育中心／綜合報導〕NBA在今天公布10、11月的單月各大獎項，其中最佳球員由金塊約基奇（Nikola Jokic）與活塞坎寧安（Cade Cunningham）獲得。

約基奇在季初幫助球隊拿到14勝5敗戰績，場均可以拿下28.9分（聯盟第6）、12.4籃板（聯盟第2）、10.9助攻（聯盟第1），季初他連4場比賽拿下大三元，追平羅伯森（Oscar Robertson）的開季歷史紀錄。

坎寧安率領活塞在東部收下16勝4敗的宰制成績，他18場出賽平均可以拿到28.8分（聯盟第8）、6.4籃板（後衛第9）、9.4助攻（聯盟第2），且在當地時間11月10日的比賽對巫師砍下生涯新高的46分。

其他獎項部分，單月最佳新秀分別是黃蜂射手庫尼普爾（Kon Knueppel）與獨行俠狀元郎佛拉格（Cooper Flagg）；單月最佳防守球員為雷霆華勒斯（Cason Wallace）與暴龍巴恩斯（Scottie Barnes）；單月最佳教練是雷霆達格諾（Mark Daigneault）以及活塞畢可史塔夫（J.B. Bickerstaff）。

