自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》單月各大獎項出爐！活塞狀元郎、金塊「小丑」獲最佳球員

2025/12/03 08:42

約基奇與坎寧安獲得單月最佳球員。（圖片取自NBA官網）約基奇與坎寧安獲得單月最佳球員。（圖片取自NBA官網）

〔體育中心／綜合報導〕NBA在今天公布10、11月的單月各大獎項，其中最佳球員由金塊約基奇（Nikola Jokic）與活塞坎寧安（Cade Cunningham）獲得。

約基奇在季初幫助球隊拿到14勝5敗戰績，場均可以拿下28.9分（聯盟第6）、12.4籃板（聯盟第2）、10.9助攻（聯盟第1），季初他連4場比賽拿下大三元，追平羅伯森（Oscar Robertson）的開季歷史紀錄。

坎寧安率領活塞在東部收下16勝4敗的宰制成績，他18場出賽平均可以拿到28.8分（聯盟第8）、6.4籃板（後衛第9）、9.4助攻（聯盟第2），且在當地時間11月10日的比賽對巫師砍下生涯新高的46分。

其他獎項部分，單月最佳新秀分別是黃蜂射手庫尼普爾（Kon Knueppel）與獨行俠狀元郎佛拉格（Cooper Flagg）；單月最佳防守球員為雷霆華勒斯（Cason Wallace）與暴龍巴恩斯（Scottie Barnes）；單月最佳教練是雷霆達格諾（Mark Daigneault）以及活塞畢可史塔夫（J.B. Bickerstaff）。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中