棒球 MLB

MLB》洋基迷問是否會放棄單季19次失誤的沃爾普 美媒給出分析

2025/12/03 10:17

沃爾普。（資料照，美聯社）沃爾普。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基游擊手沃爾普（Anthony Volpe）今年賽季攻防兩端都出問題，沃爾普在季後動左肩手術治療。權威美媒《The Athletic》記者柯許納（Chris Kirschner）撰文分析，如果沃爾普傷後復出仍然表現低迷，他有可能會失去先發位置。

現年24歲的沃爾普是2023年美聯游擊金手套得主，今年防守狀況欠佳，整季出現19次守備失誤並列美聯游擊手最多，整季出賽153場，交出19轟、72分打點，打擊率2成12，整體攻擊指數（OPS）為0.663，單季吞150次三振。沃爾普在今年季後賽7戰狂吞16K、其打擊率僅1成92。

柯許納在回答一名洋基網友的提問中，提到洋基要多久才會放棄沃爾普。柯許納對此回應，這要看對「放棄」的定義是什麼，「是直接釋出、把他放進板凳，還是下放？」

柯許納認為，沃爾普作為游擊手來說，薪資還是很便宜，因為他即將進入第一年的薪資仲裁，2024年他的fWAR（勝利貢獻值）為3.5，作為一名薪水不高的選手來說，這是一個不錯的成績。沃爾普該年賽季大部分的WAR值來自於他的防守和跑壘。

「目前合理的疑問是，他能不能成為一名平均水準的打者？他的打擊數據實在找不到太多亮點。但如果他能找回先前優異的防守表現，他仍然有足夠的實力，讓人不至於完全對他放棄。」柯許納寫道。

「如果沃爾普的表現和他在2025年一樣，打擊和防守都很差，那洋基隊別無選擇，只能開始考慮其他的長期方案。假設沃爾普在休賽季肩膀手術的復出狀況不佳，我們可能會看到他的上場空間被巴耶羅（José Caballero）搶走，因為他能勝任這個位置。」柯許納分析，洋基隊至少要再等一個賽季，才會開始從外部尋找替代選項。

