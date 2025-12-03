NBA》灰熊戰績回溫現轉機 莫蘭特狀態為交易添變數

莫蘭特（左）。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕灰熊球星莫蘭特（Ja Morant）近期受到傷病、場外風波和賽季初表現低迷的影響，持續深陷交易傳聞中，但近期隨著灰熊隊戰績悄然反彈，以及莫蘭特在場邊展現出超乎預期的積極領導力，使得圍繞他的交易討論變得日益複雜。

莫蘭特的交易傳聞主要源於他賽季初與新教練團的摩擦，以及他在對陣湖人賽後發洩不滿而被球隊禁賽的事件，加上他因小腿傷勢缺陣前12場比賽時表現不佳，雖然莫蘭特的合約（未來兩季8700萬美元）和眾多場外爭議，讓競爭對手高層普遍認為他的市場已變成買方市場，但灰熊隊總經理克萊曼（Zach Kleiman）並未急於交易，因為他們深知莫蘭特必須找回狀態，這樣才能在他回歸時，讓球隊重拾高水準的勝利模式，以及在二月交易截止日臨近時，能夠在不斷湧現的交易談判中擁有任何籌碼。

特別是灰熊隊近期6場比賽拿下5勝，戰績從4勝11敗反彈至9勝12敗，莫蘭特展現了積極的場邊態度，他不僅在場邊專注投入，暫停時還與教練和隊友交談，並積極指導隊友戰術，同時也會協助陣上的控球後衛。灰熊總教練伊薩洛（Tuomas Iisalo）和隊友傑克森（Jaren Jackson Jr.）都證實，莫蘭特目前正扮演著「教練」和「發聲領袖」的角色，卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）稱讚他正在邁向成為領袖的「下一步」。

隨著灰熊隊的勝場數接近五成，並在西部後段球隊普遍低迷的情況下重回附加賽席次區間，原先關於球隊可能進行大拋售的疑慮有所消退。傑克森認為，球隊開季的低迷源於傷病和新系統磨合的「成長痛苦」，他更稱自己對球隊的「願景是存在的，凜冬將至。（The vision is there. Winter is coming.）」。

