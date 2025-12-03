自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》灰熊戰績回溫現轉機 莫蘭特狀態為交易添變數

2025/12/03 09:26

莫蘭特（左）。（資料照）莫蘭特（左）。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕灰熊球星莫蘭特（Ja Morant）近期受到傷病、場外風波和賽季初表現低迷的影響，持續深陷交易傳聞中，但近期隨著灰熊隊戰績悄然反彈，以及莫蘭特在場邊展現出超乎預期的積極領導力，使得圍繞他的交易討論變得日益複雜。

莫蘭特的交易傳聞主要源於他賽季初與新教練團的摩擦，以及他在對陣湖人賽後發洩不滿而被球隊禁賽的事件，加上他因小腿傷勢缺陣前12場比賽時表現不佳，雖然莫蘭特的合約（未來兩季8700萬美元）和眾多場外爭議，讓競爭對手高層普遍認為他的市場已變成買方市場，但灰熊隊總經理克萊曼（Zach Kleiman）並未急於交易，因為他們深知莫蘭特必須找回狀態，這樣才能在他回歸時，讓球隊重拾高水準的勝利模式，以及在二月交易截止日臨近時，能夠在不斷湧現的交易談判中擁有任何籌碼。

特別是灰熊隊近期6場比賽拿下5勝，戰績從4勝11敗反彈至9勝12敗，莫蘭特展現了積極的場邊態度，他不僅在場邊專注投入，暫停時還與教練和隊友交談，並積極指導隊友戰術，同時也會協助陣上的控球後衛。灰熊總教練伊薩洛（Tuomas Iisalo）和隊友傑克森（Jaren Jackson Jr.）都證實，莫蘭特目前正扮演著「教練」和「發聲領袖」的角色，卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）稱讚他正在邁向成為領袖的「下一步」。

隨著灰熊隊的勝場數接近五成，並在西部後段球隊普遍低迷的情況下重回附加賽席次區間，原先關於球隊可能進行大拋售的疑慮有所消退。傑克森認為，球隊開季的低迷源於傷病和新系統磨合的「成長痛苦」，他更稱自己對球隊的「願景是存在的，凜冬將至。（The vision is there. Winter is coming.）」。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中