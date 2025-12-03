自由電子報
MLB》跟兩屆塞揚名投組左右連拳？ 老虎傳看上前洋基、教士強投

2025/12/03 09:54

金恩。（資料照）金恩。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕根據《底特律自由新聞報》（The Detroit Free-Press）記者佩佐爾德（Evan Petzold）報導，底特律老虎隊已對自由球員先發投手金恩（Michael King）表達濃厚興趣。

金恩在自由市場上同時也被與小熊、藍鳥和馬林魚連結，但後兩者由於補強重點轉移或預算考量，預計將不會是主要的競爭對手。

現年30歲的金恩本季因投球的右肩膀神經問題缺陣2個半月，整季僅先發15場比賽，儘管9月回歸時表現不穩，在15.2局投球中失了10分，為他的首次自由球員之旅增添風險，但健康的金恩被認為是聯盟頂尖的投手之一，他在2024賽季的國聯塞揚獎投票中排名第7，繳出防禦率2.95、投球173.2局的優異成績。

儘管金恩的傷勢沒有結構性損傷，教士隊最終仍選擇向他提出合格報價，不過金恩已經拒絕合格報價，希望尋求一份多年合約，預計不會回到聖地牙哥。

對老虎隊來說，他們正在積極尋找先發與後援的補強，扣除連莊塞揚獎的王牌史庫柏爾（Tarik Skubal）外，老虎隊還缺少一名明確的二號先發人選，歐森（Reese Olson）因肩傷錯過2025賽季最後2個月，佛雷爾提（Jack Flaherty）雖執行2000萬美元的球員選項歸隊，但他本季成績並未有過去出色。

狀元郎麥斯（Casey Mize）更偏向三號或高階四號先發。且由於大物投手喬布（Jackson Jobe）因手術直到下半季才能回歸，老虎隊急需像金恩這樣有塞揚潛力的投手來補強先發輪值。

