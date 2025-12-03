自由電子報
體育 棒球 日職

日職》入團6年薪水破3億平達比修紀錄 讓火腿王牌伊藤大海很開心

2025/12/03 10:53

伊藤大海。（資料照，記者林正堃攝）伊藤大海。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿28歲王牌投手伊藤大海今年勇奪日職投手最高榮譽澤村賞，他今天獲得球團加薪，讓伊藤的年薪突破3億日圓。伊藤大海期盼下賽季能奪冠，也希望能再奪個人獎項。

伊藤大海本季先發27場，有6場完投包含1場完封勝，交出14勝8敗、防禦率2.52的表現，共投196.2局是全日職12隊最多，賞195次三振，被打擊率2成41，每局被上壘率（WHIP）為1.06。伊藤大海摘生涯第二座洋聯勝投王、榮獲首座洋聯三振王，還奪得洋聯投手金手套、洋聯最優秀投捕賞、以及澤村賞。

日媒《Daily》報導，伊藤大海進入職業6年達成年薪3億日圓，並列日職最速紀錄，這是自2024年的阪神球星近本光司之後，第10位達成此成就的選手。這也是火腿球團自2010年的名投達比修有之後，再度有火腿選手進職業6年領到3億日圓年薪。

本季領2.2億日圓年薪的伊藤大海今天受訪透露，自己的年薪突破3億日圓，讓他笑說，「感覺稅金會很可怕。」

伊藤大海也提到，達比修有是高中畢業進職棒，而自己是大學畢業才進來，「但能和他並列（紀錄）真的很高興。」

