MLB》不讓世界大賽僅曇花一現！藍鳥記者分析席斯65.6億約背後意涵

2025/12/03 10:40

席斯正式加盟藍鳥。（圖片取自藍鳥X）席斯正式加盟藍鳥。（圖片取自藍鳥X）

〔體育中心／綜合報導〕多倫多藍鳥隊在休賽季初期就投下震撼彈，以7年2.1億美元（約新台幣65.6億）簽下自由市場巨投席斯（Dylan Cease），今天球團正式宣布本筆交易，席斯也正式超越史普林格（George Springer）成為藍鳥隊史上最大張的自由球員合約。大聯盟藍鳥記者馬瑟森（Keegan Matheson）今天也撰文分析本張合約的意義。

藍鳥在12月初冬季會議市場完全開始前就出手迅速綁定席斯，馬瑟森認為，球隊高層傳達了一個明確訊息：藍鳥隊打入世界大賽並非曇花一現，而是成為未來的新期望。席斯的加盟，為球隊提供了一位穩定的輪值頂級先發，來鞏固他們距離世界大賽冠軍僅一步之遙的爭冠陣容。

儘管合約總值高達2.1億美元，但根據球員工會的數據，由於合約中包含延遲支付，使這份7年合約的現值只有1.846億美元，平均每年約2640萬美元，而這2640萬美元而非3000萬美元，將會是藍鳥隊每年計算豪華稅的基準薪資，讓球隊可以有更多的彈性來進行補強。

本筆簽約對藍鳥隊的長期影響也是關鍵，因為高斯曼（Kevin Gausman）和畢伯（Shane Bieber）的合約將在下賽季結束後到期，且貝里歐斯（José Berríos）也握有跳脫合約的選項，藍鳥隊的先發陣容正處於可能面臨巨大變動的窗口。

席斯的加入，確保球隊在未來能持續擁有一位頂級先發，避免輪值在一年後陷入絕望窘境。若潛力新秀·耶薩維奇（Trey Yesavage）能如預期成長，藍鳥隊將擁有席斯與其組成的「雙王牌」陣容，且今天球隊也以3年3000萬美元簽下韓職MVP龐塞（Cody Ponce），也算是為輪值的未來再買一份保險。

