NBA》馬克西砍35分打完三節就下班 七六人輕取墊底巫師

馬克西。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕七六人今日在主場迎戰巫師，靠著馬克西（Tyrese Maxey）砍下全場最高的35分，前三節早早就拉開領先，終場以121：102的比數收下勝利。

首節雙方僅有3分差距，但在次節巫師大熄火，全隊23投僅8中，讓七六人上半場結束以66：54領先，即便易籃後，巫師在第3節一開始連拿7分，將分差縮小至5分差距，但馬克西在該節也大爆發，單節爆砍20分，反觀巫師全隊22投僅7中拿下23分，讓馬克西打完三節就能早早打卡下班，最後末節七六人給予替補上場空間，收下本場勝利。

馬克西本場26投13中攻下35分，本季目前20場比賽得分通通突破20分，並外帶6助攻與4抄截，從板凳出發的麥肯（Jared McCain）緊隨其後拿下14分，卓蒙德（Andre Drummond）與沃克（Jabari Walker）分別有12分10籃板以及10分12籃板的「雙十」表現，此外喬治（Paul George）出賽18分鐘也有11分進帳。

巫師部分，全隊共有7人得分上雙，其中武切維奇（Tristan Vukcevic）攻下16分為最高，錢帕尼（Justin Champagnie）、巴格利（Marvin Bagley III）與萊利（Will Riley）皆進帳13分，開季前20場比賽團隊只拿下3勝，且在客場戰績1勝11敗。

