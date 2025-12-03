MLB》史上最棒的擁抱！道奇御用攝影師曝光克蕭與山本由伸動人畫面

克蕭與山本由伸。（圖片取自IG）

〔體育中心／綜合報導〕道奇御用攝影師Jon soo hoo在社群媒體上公開了一張照片，主題為「史上最棒的擁抱」，記錄了世界大賽奪冠後，將在本季結束後退休的傳奇球星克蕭（Clayton Kershaw）緊擁系列賽MVP山本由伸的動人畫面，許多球迷看到都感動表示希望照片能印製販售，讓這份動人的傳承時刻得以珍藏。

山本在世界大賽第二戰完投9局僅失1分，G6以6局失1分的表現，成功拯救了球隊的淘汰危機，儘管他賽後曾笑稱「明天上場的人很辛苦」，但他卻在中0日，於第9局意外登板，最終投到延長11局，成為道奇隊的胴上投手（冠軍瞬間站在投手丘上的投手），自己也獲得世界大賽MVP。

請繼續往下閱讀...

Jon soo hoo捕捉到的，正是道奇隊在球場上盡情慶祝奪冠後的一幕：在歡慶的人群中央，這位在道奇效力18年、拿下223勝並3度獲得塞揚獎的傳奇投手克蕭緊緊地抱住了山本。克蕭以世界大賽連霸作為最完美的退役結局，當時的他情緒激動，眼中閃爍著淚光，似乎象徵著道奇王牌投手的火炬交接。

這張由前任王牌傳遞給新任王牌的奇蹟瞬間，深深打動了美國球迷的心，他們紛紛在網上留言稱讚這是「美麗的鏡頭」，並認為這象徵著「接力棒傳遞的瞬間」、「從王牌到新王牌」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法