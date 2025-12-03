自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》史上最棒的擁抱！道奇御用攝影師曝光克蕭與山本由伸動人畫面

2025/12/03 11:04

克蕭與山本由伸。（圖片取自IG）克蕭與山本由伸。（圖片取自IG）

〔體育中心／綜合報導〕道奇御用攝影師Jon soo hoo在社群媒體上公開了一張照片，主題為「史上最棒的擁抱」，記錄了世界大賽奪冠後，將在本季結束後退休的傳奇球星克蕭（Clayton Kershaw）緊擁系列賽MVP山本由伸的動人畫面，許多球迷看到都感動表示希望照片能印製販售，讓這份動人的傳承時刻得以珍藏。

山本在世界大賽第二戰完投9局僅失1分，G6以6局失1分的表現，成功拯救了球隊的淘汰危機，儘管他賽後曾笑稱「明天上場的人很辛苦」，但他卻在中0日，於第9局意外登板，最終投到延長11局，成為道奇隊的胴上投手（冠軍瞬間站在投手丘上的投手），自己也獲得世界大賽MVP。

Jon soo hoo捕捉到的，正是道奇隊在球場上盡情慶祝奪冠後的一幕：在歡慶的人群中央，這位在道奇效力18年、拿下223勝並3度獲得塞揚獎的傳奇投手克蕭緊緊地抱住了山本。克蕭以世界大賽連霸作為最完美的退役結局，當時的他情緒激動，眼中閃爍著淚光，似乎象徵著道奇王牌投手的火炬交接。

這張由前任王牌傳遞給新任王牌的奇蹟瞬間，深深打動了美國球迷的心，他們紛紛在網上留言稱讚這是「美麗的鏡頭」，並認為這象徵著「接力棒傳遞的瞬間」、「從王牌到新王牌」。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中